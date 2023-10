El país se vuelve con premios de San Sebastián y Biarritz

“O corno”, de Jaione Camborda, que el sábado recibió la Concha de Oro no es, precisamente, una obra poética sino la historia de una partera y abortera gallega durante el franquismo. Según noticias, el primer día de proyección se reportaron tres personas desmayadas. No se desmayó Claire Denis, presidente del jurado, que decidió el premio. El Palmarés incluyó otras cuantas mujeres, resaltando Pin-Wen Wang y Tzu-Hui Peng, muy dulces, por “Un día en primavera” (Taiwán, Mejor Dirección). Mientras, en paralelas, el voto del público consagró “La sociedad de la nieve”, de J. Bayona, que representará a España en los Oscar. Ese premio incluye una buena suma en euros como ayuda para el estreno, que el autor prefirió donar a una fundación benéfica. “Del estreno se ocupará Netflix, que no necesita ese dinero”, explicó Bayona.