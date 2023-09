Grindetti exhibe equipo de gestión ante eventual gobierno de Juntos

Grindetti, avalado por Patricia Bullirch, no logró la foto de unidad, ya que no estuvo presente a raíz de un viaje su rival de las PASO, Diego Santilli, quien en las primarias contó con el sponsoreo del porteño Horacio Rodríguez Larreta. El intendente de Lanús necesita de los votos de su rival para mantener el 32,9% que entre ambos cosecharon en agosto, contra los 36,4 puntos que obtuvo el gobernador peronista Axel Kicillof. Máxime en momentos donde la candidata de Javier Milei en la provincia, Carolina Píparo, refuerza sus recorridas para ampliar los 23,8 puntos que logró en las primarias.

El candidato no precisó nombres del gabinete. “Los lugares a cubrir son muchos, todavía no es momento de poner nombres, pero sí van a estar todos representados, esto es una coalición política”, dijo. “Cuando uno programa la gestión, fija objetivos cercanos a la gente, se fijan metas, planes. Siempre tome organizaciones en crisis y la verdad que salir no es difícil si los objetivos son claros”, expresó Grindetti.

En una demostración de fuerza, el evento contó con la presencia de más de 200 especialistas y técnicos, y Grindetti adelantó “los ejes de su futuro Gobierno, basados en una fuerte descentralización de políticas públicas hacia los municipios y una decidida lucha contra el delito mediante el impulso de leyes más duras, como la baja de la edad de imputabilidad”, explicaron desde la campaña del jefe comunal.

También estuvieron presentes José Luis Espert, Maximiliano Abad, Martín Yeza, Cristián Ritondo, Margarita Stolbizer.

El megaacto de Grindetti se realizó en paralelo a la caravana que la candidata a la gobernación de La Libertad Avanza (LLA), Píparo, realizó ayer en Bahía Blanca junto al líder del espacio Javier Milei. Los libertarios, que también llevaron la gira a Punta Alta, en el distrito de Coronel Rosales, están reforzando su campaña en la provincia con el objetivo de disputar un mano a mano con Kicillof. En cuarteles de LLA creen que una remontada en Buenos Aires dejaría a Milei cerca de ganar en primera vuelta en la categoría presidencial.

Antes, Grindetti se había mostrado en Lanús también con Carlos Melconian, el gurú económico de Bullrich. “Saben que se van y tiran un poco más de la soga, sin importar a cuántos laburantes ahorcan en el camino. La solución no es ponerle una curita. Es romperla definitivamente, y construir una nueva historia sobre las cenizas del kirchnerismo”, dijo Grindetti.