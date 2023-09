La sátira “American fiction” fue la ganadora en el festival de Toronto

“Los que se quedan”, comedia dramática sobre un profesor gruñón y su alumno conflictuado en los 70, y “El niño y la garza”, la última película del maestro japonés de la animación Hayao Miyazaki, completaron el podio del Premio del Público. Es común y con justa razón calificar a Toronto como “Festival de festivales”. El TIFF tuvo lugar este año desde el 7 y hasta ayer, con escasa presencia argentina sobre todo a nivel de empresas distribuidoras de cine. El TIFF permite ver lo mejor y más reciente de otros grandes festivales internacionales como Cannes, Berlín e inclusive el reciente 80° Festival de Venecia. No estuvo la ganadora del León de Oro (“Poor Things2), pero sí “Evil Does Not Exist”, de Ryusuke Hamaguchi. Se trata de una obra más hermética que “Drive My Car”, ganadora del Oscar internacional en 2022, ahora ambientada en una zona de Japón, donde intereses comerciales intentan instalar un parque turístico violando normas ecológicas, ante la protesta de los habitantes locales.