Los costos de la sequía, un ítem que permanecerá en la mesa con el FMI

El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional presentado en sociedad el viernes pasado y que entre ayer y hoy determinará el cumplimiento de los pagos con el organismo que maneja Kristalina Georgieva, despeja el panorama hasta después de las PASO del 13 de agosto. Pero luego las partes tendrán que volver a negociar porque algunos capítulos importantes no quedaron cerrados. Sobre todo, uno en particular: el costo concreto en dólares que la sequía provocó en la economía argentina, tanto en cuanto a la pérdida de reservas en el Banco Central como en la caída de la recaudación impositiva. Para el Gobierno, el número a tener en cuenta no puede ser menor a los u$s10.000 millones. Para el FMI, no podría superar los u$s5.000 millones.