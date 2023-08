Más de medio siglo del arte de Minujín deslumbra a San Pablo

La propia artista lo explica: “Mi obra no existe sin la gente. Yo no podría desarmar sola el Partenón, la obra no existiría sin aquellos que se llevan los libros, los regalan o canjean. No es lo mismo pintar un cuadro o modelar una escultura. El obelisco de pan dulce gigante se acuesta y tiene que desarmarlo la gente, son 30.000 panes…” Minujín marcó el paso del arte tradicional para espectadores pasivos que ella relegó al pasado, cuando desafiante y desprejuiciada incorporó expresiones que involucran y atraen al público masivo.