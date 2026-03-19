Rosario: se atrincheró en una empresa por una deuda y se prendió fuego + Seguir en









El hombre, de 36 años, sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo y permanece internado en estado crítico. El hecho ocurrió en una firma de transporte y es investigado por la Justicia. IMÁGENES SENSIBLES.

El hombre se atrincheró en una empresa de Rosario para reclamar una deuda.

Un hombre de 36 años se atrincheró en una empresa de logística de Rosario para reclamar el pago de una deuda, se prendió fuego en medio de un operativo policial y terminó con graves quemaduras, mientras que dos agentes resultaron heridos.

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El episodio ocurrió el pasado viernes al mediodía en una compañía de transporte ubicada sobre la avenida Provincias Unidas al 3.200, en la zona oeste de la ciudad. Según fuentes policiales, el trabajador había ingresado al predio y se encerró en una cabina de seguridad, donde comenzó a exigir el pago de haberes adeudados.

Alertados por la empresa de alarmas, efectivos de la Comisaría 32ª acudieron al lugar y montaron un operativo. El hombre, visiblemente alterado, amenazaba con incendiar el lugar mientras mantenía contacto telefónico con uno de sus superiores. “No quiero $500.000, quiero toda mi plata”, se lo escucha decir en uno de los videos que circularon tras el hecho.

Tras varios minutos de tensión y negociaciones fallidas, un efectivo intentó reducirlo con una pistola Taser. En ese momento, el hombre se prendió fuego y las llamas se expandieron rápidamente, alcanzando también a dos policías que se encontraban en el interior de la garita.

rosario captura El hombre permanece en estado crítico con quemaduras en el 80% del cuerpo. El hombre permanece internado en estado crítico Personal de bomberos logró controlar el incendio con matafuegos y asistió al herido, que fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Allí, los médicos confirmaron que presentaba quemaduras en el 80% del cuerpo y permanece internado, intubado y en estado crítico. Por su parte, los dos agentes afectados sufrieron lesiones leves.

En cuanto a la investigación, el caso fue inicialmente derivado a la Unidad de Homicidios Culposos, en el marco de una posible tentativa de suicidio. Sin embargo, luego se dispuso su remisión a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, debido a la intervención policial durante el episodio. La fiscalía deberá determinar ahora las circunstancias del operativo y el accionar de los efectivos involucrados.

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