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19 de marzo 2026 - 08:39

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 19 de marzo

Los mercados bajo presión: a cuánto cotizan el dólar y los activos argentinos.&nbsp;

Los mercados bajo presión: a cuánto cotizan el dólar y los activos argentinos. 

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar mayorista cotiza en $1.395, el blue en $1.415, y el MEP se ubica en $1.420. En tanto, el S&P Merval subió por segunda jornada consecutiva, impulsada por YPF, mientras que los ADRs operaron dispares y los bonos sufrieron mayoría de bajas. Por ende, el riesgo país volvió a superar los 600 puntos.

Este jueves, el INDEC difundirá la balanza comercial de febrero, junto con los indicadores de expectativas en la industria y supermercados, y el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la Universidad Di Tella. En el plano internacional, la atención estará puesta en las decisiones de política monetaria del Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo.

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Mercados asustados: el petróleo se dispara tras ataques a instalaciones energéticas y caen fuerte las bolsas

petroleo 1500

Los precios del petróleo vuelven a dispararse este jueves tras nuevos ataques a instalaciones energéticas en Medio Oriente, que incrementaron las preocupaciones sobre el suministro global. En tanto, las principales bolsas del mundo caen con fuerza.

El crudo europeo Brent sube más de 6% hasta los u$s114,20, mientras que el estadounidense WTI cotiza a u$s95,55. El movimiento se da después de que Irán atacara instalaciones energéticas en todo Oriente Medio tras un ataque ‌contra el yacimiento de gas South Pars, lo que supone una grave escalada en la guerra con Estados Unidos e Israel.

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Superávit fiscal más desafiante: el recorte del gasto público y las privatizaciones, los dos ejes para sostenerlo

Por Solange Rial

Si bien el Gobierno ratificó el compromiso de alcanzar un superávit primario equivalente al 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026, el panorama para los próximos meses se vuelve más desafiante, teniendo en cuenta que durante febrero gran parte del resultado dependió de los ingresos extraordinarios. Es así que, con la caída de los ingresos tributarios en términos reales, el gasto público pasa a ser la principal variable de ajuste. Frente a este escenario, economistas analizan por donde podría ir el recorte y cómo será el impacto en inflación y actividad.

Cabe resaltar que los últimos datos indicaron que, en febrero, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1,4 billones y un superávit financiero de $0,1 billones. "El Gobierno recortó el gasto al ritmo de la caída en los ingresos; el gasto primario representó el 14,2% del PBI en los últimos 12 meses, mínimo desde junio de 2007", revelaron desde Facimex. Además, la entidad subrayó que el gasto primario cayó 8,8% interanual real y 3,4% mensual.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 19 de marzo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.418,18 para la venta.

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