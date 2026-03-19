Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 19 de marzo

El dólar mayorista cotiza en $1.395, el blue en $1.415, y el MEP se ubica en $1.420. En tanto, el S&P Merval subió por segunda jornada consecutiva, impulsada por YPF, mientras que los ADRs operaron dispares y los bonos sufrieron mayoría de bajas. Por ende, el riesgo país volvió a superar los 600 puntos.
Mercados asustados: el petróleo se dispara tras ataques a instalaciones energéticas y caen fuerte las bolsas
Los precios del petróleo vuelven a dispararse este jueves tras nuevos ataques a instalaciones energéticas en Medio Oriente, que incrementaron las preocupaciones sobre el suministro global. En tanto, las principales bolsas del mundo caen con fuerza.
El crudo europeo Brent sube más de 6% hasta los u$s114,20, mientras que el estadounidense WTI cotiza a u$s95,55. El movimiento se da después de que Irán atacara instalaciones energéticas en todo Oriente Medio tras un ataque contra el yacimiento de gas South Pars, lo que supone una grave escalada en la guerra con Estados Unidos e Israel.
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