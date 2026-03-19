Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 19 de marzo

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Superávit fiscal más desafiante: el recorte del gasto público y las privatizaciones, los dos ejes para sostenerlo

Por Solange Rial

Si bien el Gobierno ratificó el compromiso de alcanzar un superávit primario equivalente al 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026, el panorama para los próximos meses se vuelve más desafiante, teniendo en cuenta que durante febrero gran parte del resultado dependió de los ingresos extraordinarios. Es así que, con la caída de los ingresos tributarios en términos reales, el gasto público pasa a ser la principal variable de ajuste. Frente a este escenario, economistas analizan por donde podría ir el recorte y cómo será el impacto en inflación y actividad.

Cabe resaltar que los últimos datos indicaron que, en febrero, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1,4 billones y un superávit financiero de $0,1 billones. "El Gobierno recortó el gasto al ritmo de la caída en los ingresos; el gasto primario representó el 14,2% del PBI en los últimos 12 meses, mínimo desde junio de 2007", revelaron desde Facimex. Además, la entidad subrayó que el gasto primario cayó 8,8% interanual real y 3,4% mensual.

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