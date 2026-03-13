¿Banksy al descubierto? Una investigación afirma revelar la verdadera identidad del artista

A pesar de los rumores, el grafitero más prolífico del Reino Unido no sería Robert Del Naja, líder de Massive Attack, según un extenso informe de la agencia de noticias Reuters.

Periodistas de la agencia de noticias Reuters afirman haber desenmascarado a Banksy , el artista de grafiti anónimo que durante mucho tiempo ha dominado la escena artística del Reino Unido con murales políticamente provocadores .

En una investigación publicada hoy viernes titulada "En busca de Banksy" , los periodistas Simon Gardner, James Pearson y Blake Morrison detallan una búsqueda compleja y exhaustiva del verdadero nombre de Banksy.

Los periodista recabaron información de un viaje a Ucrania, donde el artista fue fotografiado y se reunió con los lugareños; un enfrentamiento con el fotógrafo jamaicano Peter Dean Rickards , quien supuestamente publicó fotos del rostro de Banksy; y un arresto en Nueva York en el año 2000, donde descubrieron una confesión manuscrita firmada.

El equipo de Reuters sostiene que Banksy, originario de Bristol, no es Robert Del Naja , el líder de Massive Attack , de quien se rumoreaba que era el famoso artista debido a sus ideas políticas y su afición por el grafiti. La investigación se complicó cuando Del Naja también estuvo en Ucrania en 2022, pero el músico estuvo acompañado por otro hombre, a quien han identificado como Banksy.

La publicación expone numerosos argumentos para afirmar que Gunningham es Banksy, respaldando un informe de 2008 del Mail on Sunday que también afirmaba que Gunningham era Banksy. El abogado de Banksy, Mark Stephens, escribió a Reuters que su cliente "no acepta que muchos de los detalles contenidos en la investigación sean correctos".

Stephens también declaró al medio que publicar sus hallazgos “violaría la privacidad del artista, interferiría con su arte y lo pondría en peligro”, además de perjudicar al público: “Trabajar de forma anónima o bajo un seudónimo sirve a intereses sociales vitales”, escribió. “Protege la libertad de expresión al permitir que los creadores digan la verdad al poder sin temor a represalias, censura o persecución”.

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Según Reuters, la agencia siguió adelante con el artículo tras concluir que "el público tiene un profundo interés en comprender la identidad y la trayectoria de una figura con una influencia profunda y duradera en la cultura, la industria del arte y el discurso político internacional ".

Entre las obras más famosas de Banksy se encuentra "Niña con globo", que fue destruida inmediatamente después de venderse en una subasta, en un impactante momento que se hizo viral y que le valió a la obra, ahora titulada El amor está en la basura, 25 millones de dólares. En el artículo de Reuters, se afirma que un hombre parecido a Gunningham estaba presente en Sotheby's de Londres cuando la obra fue destruida, observando la reacción del público.

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La última obra de Banksy que acaparó titulares apareció en septiembre del año pasado: un juez atacando con su mazo a un manifestante desarmado. Banksy la tituló "Tribunales Reales de Justicia" y se sugirió que era una crítica a la represión legal de las protestas propalestinas en Inglaterra. La obra fue retirada rápidamente.