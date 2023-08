Paola Krum: “La obra toca un tema delicado, pero de manera sutil”

P.K.: Toca ciertos temas pero de manera suave, sutil, juguetona, no se pone ni perversa, ni siento que sea provocadora, es un cuento y Daulte tiene la capacidad de contar bien los cuentos. El público lo recibe con naturalidad a pesar de que pueda tener cierta distancia con la anécdota y lo que sucede.

P.: Está más cerca de la pareja de cuarentones que de la niñera abierta, ¿cómo ve a las nuevas generaciones? ¿Cómo lleva no ser la heroína joven con toda la vida por delante?

P.K.: Tengo 53 años y estoy feliz con mi edad y lo que eso conlleva. Al tener una hija de 15 accedo al mundo joven y las nuevas generaciones, lo que viven, padecen, disfrutan y admiro a esa generación , es una época rica. Los veo con una certeza, con capacidad de búsqueda, curiosidad, integridad, posibilidad de mirarse a sí mismos y descubrir realmente quienes son, tener esa libertad de no aceptar lo preestablecido. El feminismo tan potente y la unión entre mujeres que en esta época está muy por delante los hace poderosos. Soy fan de estas nuevas generaciones y me siento cerca en ese sentido.

P.: En esta historia no hay una crisis importante de pareja, pero sin embargo puede llegar a ser peor el remedio que la enfermedad en ese atreverse al trío, ¿qué piensa?

P.K.: No hay crisis, se aman, eso no se pierde, si en un momento descubren una forma nueva de amor, aparece el atrevimiento y eso es bueno en la obra y en la vida, atreverse a lo que sucede. El final no está escrito.

P.: ¿Cómo es sumarse a una obra en funcionamiento?

P.K.: Es raro, es la primera vez, lo hice porque estaba Javier en quien confío plenamente pero los procesos son extraños. Mis compañeros ya eran dueños de la pelota y sabían exactamente lo que estaban haciendo y lo que les tocaba era adaptarse a mi nueva manera. Lo que intenté en el acotado tiempo es construir mi propio personaje, vi una vez la obra con Julieta y no la volví a ver, necesitaba despegarme para contar mi propio personaje. Lo difícil fue el proceso en solitario. Espero poder disfrutar de la obra, lo estoy haciendo, pero mucho más.

P.: No trabaja en el circuito de teatro alternativo, ¿por qué?

P.K.: No es una elección, no me llamaron de ahí y sí de otros ámbitos de donde provengo. Mi búsqueda es trabajar con directores que me aporten y enriquezcan. Ciro Zorzoli, Claudio Tolcachir, Daulte, a quien conocí por “Tiempos compulsivos” y “Después de casa de muñecas” fue un antes y un después como actriz. Fue un proceso único y más allá del exitismo de la obra y su resultado a nivel público, fue éxito como actriz. Esa es mi búsqueda sea en el circuito que sea, me da igual, en el alternativo si aparece la posibilidad de trabajar con un director que admire lo haré. Estoy en esa búsqueda, seguir aprendiendo.