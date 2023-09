Pepe Soriano fue un enorme actor que creó personajes irrepetibles

No es aventurado decir que, a diferencia de cualquier otro actor, hubo y habrá un Pepe Soriano diferente según la memoria de cada espectador a lo largo de casi 70 años de carrera. Desde luego, para una enorme mayoría será siempre “La Nona”, ese tremendo personaje devorador que imaginó Tito Cossa en 1977 y que llevó al cine Héctor Olivera dos años más tarde. La génesis de esta voraz abuelita, cuyo poder simbólico se filtró entre las pocas entendederas de la dictadura, es singular. Cossa relató que su origen fue televisivo, para un ciclo de especiales en Canal 9 interpretados por Soriano. Era la contracara femenina y siniestra de Don Berto, uno de los personajes cómicos del actor muy popular por aquellos tiempos. Sin embargo, cuando se llevó al teatro, quien la encarnó fue Ulises Dumont. Pero, si bien era otra interpretación notable, La Nona, no sólo por su origen sino también por el cine, será para casi todos Soriano, el pequeño gran hombre que murió ayer a los 93 años tras no haber podido superar un delicado cuadro de salud,según la familia.

Tanto lo marcó este personaje que, en 2006, cuando Emilio Vieyra lo convocó para el thriller político “Cargo de conciencia”, volvió a recrearlo un poco. En otra entrevista con este diario, dijo “Agradezco la posibilidad que me dio esta película para volver a hacer el tipo de personaje que más me interesa. Cuando hice de Lisandro de la Torre en el teatro me identifiqué con esa vehemencia por luchar contra la corrupción, esa bronca y esa frustración que sentía un luchador como Lisandro, cuyo único acto de cobardía fue el suicidio, en vez de seguir vivo y continuar la lucha. Como actor me identifiqué mucho con esa lucha que parece imposible, que a veces uno la siente en este oficio. Porque hay actores que tienen de todo, pero hasta hace no tanto tiempo Anthony Hopkins andaba sin un centavo. En cambio cuando hice de Franco, nunca hubiera querido meterme en ese personaje. El énfasis estaba puesto en el hombre que hacia del doble del dictador y no en Franco, ésa fue mi condición al aceptar esa película, con un gran director como Antonio Mercero”.

Sin embargo, para hacer de villanos nunca se anduvo con chiquitas, ya que decía que si pudiera elegir un papel para hacer en teatro, sería “Ricardo III”. “Es que hay todo tipo de personajes que pueden ser considerados villanos. Una de mis películas favoritas fue ‘Las venganzas de Beto Sánchez’ de Héctor Olivera. Personajes como Beto Sánchez, que sale a matar a todos a los que culpa por la desgracia de su vida, son totalmente actuales, salen del rencor, de la impotencia, de la frustración de una sociedad que vive en una mentira permanente”. Se enorgullecía también de haber hecho “Pubis angelical”, “La Patagonia rebelde”, “El brindis” en Chile “Corazón de fuego”, con Federico Luppi en Uruguay “con la locomotora que se iba a llevar Spielberg y yo decía ‘la soberanía no se entrega’”.

Su debut en el cine fue en 1955, y él lo recordaba así también en un reportaje de este diario “Mi primera película fue ‘Adiós muchachos’, que dirigió Armando Bó, con quien seguimos la amistad durante muchos años. Tuve unos compañeros de lujo como la hermosa Pola Alonso, de los hermosos Alonso; Juancito Díaz, que era pianista y además compañero mío de la conscripción; Alfredo Dalton, cantor. Éramos un grupo de gente con algunos actores que recién empezábamos o que ni éramos todavía actores”.

Y el cine contó con él hasta hace apenas dos años, en plena pandemia, cuando protagonizó “Oscura”, el thriller psicológico de Gonzalo Calzada, con Marilú Marini y Lautaro Delgado Tymruk. “Mi personaje tiene casi 100 años y nadie tiene muy claro, ni siquiera yo, con más de 90, cómo se puede sentir uno a esa edad. Aparece el pasado, los errores, la infancia. Es una película difícil, no es común ni entretenida, es de búsqueda, y el director se ha jugado. No fue fácil porque tuve dificultades para encontrar el personaje, y cansancio físico porque eran muchas horas por día, de ocho a diez. No hay ninguna película que recuerde con un actor que cuente esa historia a esa edad. Está la pérdida de la memoria, la fantasía, la recuperación de la infancia, la última palabra con la madre. Yo hice en teatro ‘El padre’, que tiene que ver con eso, con el Alzheimer, con la pérdida de la vida, porque hay momentos del presente en que no está, que vuelve a cuando tenía nueve años.”

En el teatro su carrera fue también enorme. Además de la que mencionaba, “El padre”, donde hasta interpreté el famoso musical “El violinista en el tejado”: “Yo me tomé el trabajo de entrevistar a diez personas en Buenos Aires que habían estado en Auschwitz, gente con el brazo marcado. Tenía el conocimiento del Pogrom para convertirlo en sentimiento, no en comedia musical sino en sentimiento judío. Inclusive llevé un Jai, el Jai es vida, me lo regalaron en Israel cuando fui a trabajar allí y tengo una Menorah de oro y plata que hicieron para mi. Y 77 árboles plantados para mi en Ierushalaim que es Jerusalén”.

Junto a Charo López representaron “En la laguna dorada”, con Emilia Mazer como la hija; “Frank V” de Dürrenmatt dirigido por Mario Gaz, “Conversaciones con mamá”; “El inglés”, una cantata que hizo hasta en Cosquín, con el Cuarteto Zupay, y naturalmente ‘Lisandro’ “que hicimos durante el Gobierno de Lanusse con tal éxito que metíamos 1.000 espectadores por día hasta agotar. Escrita por David Viñas aparecen personajes como Uriburu, que hacía el chileno Franklin Caicedo; Jorge Rivera López como el senador amigo de Lisandro, Era un escenario vacío, no tenía nada, era el espacio nada más y el coro, que dirigía el Chango Farías Gómez con música de los 50”.

En un rincón especial de su casa, por encima de los premios, había puesto un ladrillo de su humilde casa de infancia en Colegiales.