Primeros recelos y temores locales frente al avance de la IA

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) generativa, capaz de crear textos y voces sintéticas apenas diferentes de las humanas (además de otras múltiples funciones, como las de pintar cuadros o hacer películas), es una realidad ya instalada, y recién en ciernes, con la que es preciso convivir. Autores, locutores, actores, actores de doblaje y narradores de audiolibros que, irónicamente, alimentan a esa tecnología que podría arrebatarles su sustento, expresan hace tiempo descontento pero también admiten el beneficio de las múltiples herramientas. El desafío que plantea la IA generativa, que crea textos, imágenes, videos o voces utilizando contenido existente, sin intervención humana y a partir de cruza de datos en permanente perfeccionamiento, abre un inquietante dilema. Invitamos a reflexionar a referentes de la actuación, la locución, el doblaje y el guión, quienes expresaron diversas opiniones a favor y en contra. Tomarlo como una amenaza no tiene sentido si se admite que es una tecnología que llegó para quedarse, acaso haya que pensar un marco regulatorio, tomar los beneficios y no olvidar las desventajas.

Carla Scatarelli, guionista y coach de español neutro para plataformas, sostuvo: “Como guionista ciertas cosas me favorecen, como la función Transcript, que a partir de un audio de watsapp transcribe a texto. Claro que no reemplaza la expertise del guionista a la hora de armar una escena o imaginar un contenido o darle emoción, esas son herramientas de las que carece la inteligencia. Si bien cruza información de múltiples fuentes, siempre como autora nuestra parte es la creativa y la IA tiene que ser un soporte que trabaje a nuestro favor. Sirve también el dictado de cosas o el pedido de resúmenes, algo que hacen los guionistas para el tratamiento, lo que se escribe a posteriori del guión y que son muchas páginas. A veces ahí la IA ayuda a resumir y sintetizar, algo interesante porque de 40 páginas hace 20 y capta el sentido del texto que uno cargó. No me parece una amenaza aunque el derecho de autor está en un gris si se recuerda que la inteligencia puede redactar un párrafo al estilo de Borges, de Bioy Casares, o de quien se quiera, y ahí entramos en un terreno complejo porque toma textos de otros y les roba el estilo. Creo que la tecnología tiene que seguir estando al servicio del ser humano y a la larga se encauzará de manera positiva”.

Resulta llamativo que el propio cofundador de OpenIA y creador de ChatGPT, Samuel Altman, haya alertado que si algo saliera mal con la IA traería consecuencias irreversibles, y aseguró la importancia de regularla. Algo similar expresó Kiki Peralta, locutor y doblajista: “La ley de medios sería una punta para cubrir nuestro trabajo como lo viene siendo cuando locutores con matrícula son necesarios para tele o radio y no una persona que diga una marca sin la matrícula. La IA no tiene matrícula, quizá tenga una dicción perfecta y una interpretación según se le pida, y eso juega en desventaja porque funciona de manera detallada. Si la IA responde se automatiza, se imprime y sale, pero tanto para el trabajo de locución como de doblaje será clave una ley que nos cubra a quienes nos hemos formado para eso. Sabemos que una aplicación es capaz de grabar un texto con más velocidad que cualquier persona y esa será una de las tantas labores que se vean modificadas por los cambios tecnológicos. No darle importancia a la IA sería como si en el pasado hubiéramos dado la espalda a Internet, da miedo, hay curiosidad, certezas, dudas pero es algo que se viene y estará por un buen rato. Algunos trabajos seguirán otros desaparecerán”.

Valeria Giorcelli, actriz y locutora, sostuvo: “A mi trabajo como actriz la IA todavía no llegó, al menos el teatro y el cine son ámbitos a los que todavía les falta, creo. En cuanto a la locución, afecta en especial en doblaje, porque son reemplazados por voces creadas por IA. Me parece peligroso pero confío en el criterio humano para no dejarnos muertos en vida y obligados a tener que reinventarnos quien sabe cómo. Confío en que el equilibrio va a llegar”.

Matías Gallejo, actor de doblaje, consideró: “La IA vino para quedarse, cada vez se desarrolla mejor porque es un lenguaje de aprendizaje que se retroalimenta con los errores así que se perfecciona de manera veloz. En locución la forma para convivir tiene que ver con pasar información, usarla para el pronóstico, datos del tiempo, las noticias, sin embargo, lo que tiene que ver con la parte artística y creativa que también hace a un programa de radio, eso sigue en manos de humanos. Cuando se hizo un podcast con IA, si bien el timing era bueno, se sabía que eran máquinas detrás y le quitaba encanto. Eso todavía no lo harán las máquinas aunque sí otras tantas cosas”.

Gallejo concluyó: “El desamparo que una actriz o actor sienten cuando sabe que su voz la pueden usar en cualquier producto o plataforma para alimentar cualquier proyecto es una preocupación y no tenemos respaldo. No nos dan derechos como intérpretes de nuestra propia voz, no hay plan, no hay propuesta, no hay nada, solo la nebulosa”.

Una nebulosa que estremece al saber que no sólo se ha perdido la privacidad sino la propia voz.