Silvia Kutika regresa al suspenso en escena

Silvia Kutika: Me atrae en donde sea, el suspenso y el terror me fascinan desde que soy joven, es más, la primera película que fui a ver para adultos fue a los 15 y era una película de terror tremenda y salí fascinada. A mis viejos casi les da un ataque porque mi tía me llevó a verla pero sentí que eso era lo mío. La gente que vio en teatro “El cuarto de Verónica” dijo que era como ver cine en vivo, y es un halago enorme porque en cine están las distintas posibilidades técnicas para armar climas con los planos, la edición, en cambio en teatro no, es o es, no hay plano que valga. El aprendizaje de esa obra nos dio la base para hacer esta.

P.: Interpreta a una mujer ciega, ¿qué desafío implica?

S.K.: Siempre una mujer no vidente es un gran desafío y un gran juego. La directora me propuso que hiciera varios ensayos con los ojos vendados guiándome ella o el asistente y uno no se da cuenta pero cuando iba pasando el tiempo iba perdiendo totalmente la noción de la orientación. Pensaba que estaba en un lugar y estaba en el opuesto o me iba afuera del escenario y si no me agarraban me caía. Implicó un empezar a guiarse por los sonidos, por las texturas, fue complicado pero maravilloso.

P.: ¿Qué tiene esta versión de similar y de diferente a las del cine?

S.K.: Yo vi la versión de Audrey Hepburn y tenía un recuerdo muy vago de esa. No quise volver a verla para no influenciarme, para hacer algo acorde a mis posibilidades, darle mi impronta. La historia es la misma pero en cine el lenguaje potencia, acá en el teatro se hace con un golpe, con la luz, la música, y es mucho más complicado. El público respondió muy bien, en especial al humor que tiene la obra y que en los ensayos no detectábamos. Tiene tensión y humor.

P.: ¿Cómo fue el proceso de ensayos y creativo en el pasaje del texto al escenario?

S.K.: Hicimos lecturas dos veces y después empezamos a montar la obra. El proceso fue muy extraño porque por momentos salía del ensayo, encontraba algo muy chiquito que me guiaba y después había que descartarlo, fueron avances y retrocesos. A veces es frustrante, otras maravilloso, pero todos mis compañeros encontraron más rápido en la naturaleza del personaje y a otros nos costó más. El proceso creativo no para nunca porque pese a que uno hace el mismo texto todas las funciones hay a veces risa tensa, otras no tanto, hay climas y el proceso crece y suma a medida que se van haciendo las funciones. El proceso para cuando la obra se deja de hacer. La cabeza y corazón nunca se detienen en la obra aún haciendo lo mismo cada noche. A mi me resultó muy doloroso, hubo cosas que se me movieron, el no ver me provocó algo del mundo interior que se potenció al no tener todas las imágenes, al no tener el estímulo visual. Tuve una gran charla interna pese a estar interactuando. Me provocó algo muy angustiante, muy tremendo y enorme. Es difícil de explicar. Hay una voz adentro que se potenció.

P.: ¿Qué lugar hay para el thriller o el drama en una cartelera en la que predomina la comedia?

S.K.: Nosotros creíamos que saliendo de la pandemia la gente buscaba liviandad porque necesitaba salir de lo tremendo del aislamiento, tan cruel, pero apostamos al suspenso y no nos equivocamos, hay mucho público ávido de ver este género y otras propuestas. Ya hicimos el cuarto de Verónica y seguiremos apostando, es el tercer año de esa obra y ganamos varios premios.

P.: ¿Cómo ve la escena teatral?

S.K.: Al haberse parado el tema de los audiovisuales y plataformas, el cine está quieto también, se frenó la producción y hay películas chiquitas de bajo presupuesto. Entonces el refugio de los actores es el teatro, nos gusta hacerlo y por suerte está explotando. Salir por Corrientes y ver mucha gente dando vueltas, ver el gran movimiento nos hace recordar a otras épocas florencientes del teatro.