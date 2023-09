Armando Discépolo: la vigencia de un clásico en la cartelera porteña

Sarrail se refirió a la obra y a su autor: “Armando Discépolo es como nuestro Shakespeare, el de la primera parte del siglo XX. Para esta obra trabajé sobre la crisis del ’30, cuando se da vuelta todo el sistema con el crack de la bolsa de Nueva York. Eran tiempos de cambios de paradigmas, que podrían asemejarse a la época actual. Trabajé con algunos artistas visuales como Otto Dix, expresionista alemán de entreguerras, porque hablan de momentos caóticos y muy parecidos al de hoy. Además Discépolo nos retrata hoy, casi cien años más tarde. Siempre me interesó su obra, años atrás dirigí ‘Muñeca’, que, como ésta, no se incluyen en los grotescos pero tienen elementos. En este caso es un melodrama acentuado, una historia de una pasión no debida entre una mujer y un hombre, él casado, ella una prostituta de lujo. Nada alejado del presente. Para la puesta también me inspiré en películas del cine de oro argentino, para ver cómo funcionaban esos cuerpos en el espacio. Discépolo la contaba como melodrama, con exageraciones. Tratamos de que los cuerpos de los actores contuvieran esa época, apoyados también en la luz, la escenografía y el vestuario. Quise volver a contar esta historia desde nuestros tiempos”.