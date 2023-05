El acto del 25 con Cristina divide la CGT y mete ruido en el moyanismo

La participación sindical en el acto del 25 de Mayo , con Cristina de Kirchner como protagonista central , se convirtió en un nuevo muestreo de diferencias dentro de la CGT. Y en esta oportunidad, a las posturas encontradas entre los sectores más tradicionales, que ya avisaron que no serán de la partida, y los espacios de disidencia interno, se suman las que atraviesa el propio Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona), que encabeza Pablo Moyano y donde impera la incertidumbre respecto del alineamiento en el mapa del Frente de Todos. Mañana, en la sede del gremio de mecánicos (Smata) quedará más definida la estructura de gremios con la que cuenta la vicepresidenta.

La primera certeza para el 25 la dio el fin de semana el adjunto de la CGT, el estatal Andrés Rodríguez (UPCN), quien adelantó que la central obrera no participará de manera orgánica. “Nosotros no vamos a participar. Pero de cualquier manera la siento a la vicepresidenta con otro tipo de declaraciones. Al menos los trascendidos y algunas de sus actitudes han sido de no querer ninguna candidatura”, puntualizó. Los dichos del dirigente caben para los “gordos” de los grandes gremios de servicios, los “independientes” de buen diálogo con todos los gobiernos y el espacio de Luis Barrionuevo, los tres sectores que ostentan la hegemonía en CGT y que en términos políticos resolvieron moverse en bloque.