El auto que fue líder por ser "económico" cuesta hoy más de un millón de pesos

El otro atenuante es que este no es un hecho puntual de la marca alemana. Los precios de los 0 km subieron por igual sin importar la automotriz que se tome. Durante el 2018, los 0 km aumentaron alrededor del 100% y en lo que va del año, todas las terminales siguen el ritmo de la devaluación del peso. Es por eso que, pese a la baja de ventas, cada mes llegan a las concesionarias nuevas listas. Esto se debe a que, desde las casas matrices, bajan la orden de mantener cierta relación de los vehículos a su precio lógico en dólares. De todas maneras, en las fábricas aseguran que, aún con los ajustes que vienen aplicando, todavía no llegaron a actualizar los precios a la suba real del dólar. Al menos, no en todos los casos.