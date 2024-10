El Banco Nación anunció el cierre de nueve sucursales en La Pampa

Las sucursales que permanecen en el territorio pampeano pasarán a depender de la Gerencia Zonal de San Luis.

El presidente del BNA, Daniel Tillard, insistió en que “la incidencia de los impuestos locales duplica el gasto en la nómina salarial del personal, lo cual termina siendo una imposición sobre la presencia territorial”.

“Queremos dejar en claro que estos tributos no gravan al Banco Nación, sino que terminan siendo un impuesto a los créditos. Por tal motivo, resolvimos no mantener ni nuestra Zonal ni las sucursales mencionadas en la provincia de La Pampa”, agregó.

El incremento de la presión fiscal provincial y municipal

Bancos y empresas denuncian que en la medida en que el gobierno nacional da señales de reducir impuestos, el espacio lo van tratando de ocupar los fiscos locales.

Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires en los que varias comunas comenzaron a aplicar tasas a las ventas de combustibles o han transformado la tasa de Seguridad e Higiene (TISH) en un verdadero impuesto porque no la están aplicando en función del servicio que prestan, sino como porcentaje de la facturación, algo que no están facultadas a hacer según lo indica la Carta Orgánica de los Municipios, que es la "constitución" de las comunas.

El el territorio bonaerense el conflicto está instalado con las grandes cadenas de supermercados a quienes se les incrementó la tasa de la TISH, como es el caso de Lanús que la llevó al 6%. Las empresas pusieron carteles en los que avisaron a los consumidores que iban a pagar mas caro los productos porque les trasladaron en nuevo costo a los precios.

La contrapartida de la medida de la comuna de Lanús fue una eliminación de la tasa a los comercios y autoservicios pequeños del distrito.

Pero si se tienen en cuenta los números de este año y los que prevé el gobierno para el 2025 en el presupuesto, la realidad es que la Nación no piensa reducir la presión fiscal, mas allá que pueda eliminar algún impuesto, como el Impuesto PAIS, o reducir la alícuota del otro. En el global, incluso, piensa subir unas décimas.

Según el Presupuesto 2025, la presión impositiva pasaría del 22,37% del PBI en 2024 a 22,92% en 2025. El Impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores, que es coparticipable y llega a las provincias, pasará de 4,42% del PBI en 2024 al 5,05% en 2025.

Conflicto gremial en puerta

Según reportan medios locales, la medida afecta a 79 empleados quienes, en principio, tendrían que ser reubicados por el banco en otras dependencias o sucursales. El problema es que en pueblos pequeños en el interior de una provincia suele haber una sola sucursal para atender una región. Además de que viven en ese pueblo, de modo que el traslado resulta inviable al menos que pueda mudarse con toda su familia. De otro modo, solo les cabría el despido.

Los dirigentes de la Asociación Bancaria de La Pampa tratan de buscar una solución. "Al conocerse la medida, el personal de la entidad en Santa Rosa realizó una asamblea urgente para determinar los pasos a seguir. Todavía no se han notificado despidos de personal" , informó el Diario de La Pampa.

El gobierno pampeano considera que es un "castigo" del gobierno nacional que quiere privatizar la entidad. "Hace más de 5 meses firmamos en defensa de los trabajadores y trabajadoras del Banco Nación, porque sabíamos lo que se venía. Cierran la gerencia de la provincia, ahora anuncian el cierre de más sucursales en los pueblos", lamentó el ministro de Gobierno, Pascual Fernández,