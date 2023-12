El campo está a la espera del arranque

…que, mientras se sigue esperando la confirmación del gabinete y, al menos, algún tipo de señal de parte de los que llegan sobre problemas puntuales que complican aún más la producción, el campo sigue stand by sin que los que salen den respuestas, y los que llegan ni siquiera están planteando los temas irresueltos que les dejan. Y ahí, desde los asuntos estructurales como la falta de una ley de semillas/germoplasma (¿tendrán ya algún borrador los entrantes?), hasta los conflictos que, si bien se generan en otras áreas, impactan en la agroindustria (como la creciente radicalización de algunos reclamos sindicales que impiden el trabajo de las empresas y/o determinan directamente su cierre, como el caso de la planta de SanCor quesos), la espera se hace interminable. Por un lado, el clima que por excesos (Litoral norte, Mesopotamia, litoral bonaerense, etc., o por defecto (todavía el NOA, o parte de Córdoba, entre otros lugares, aún presentan déficits de agua), sumados a la falta de algunos insumos y repuestos por restricciones de divisas, y ahora también la nueva emergencia sanitaria por un brote de encefalomielitis equina que dejó en descubierto la fragilidad de todo el sistema (no hay volumen de vacuna para las necesidades del país) , algo que ya se había registrado también con la Gripe Aviar, y cuyas consecuencias aún pesan sobre el sector. En medio, la falta de mecanismos aceitados de parte de la autoridad sanitaria para no entorpecer el movimiento del resto de las especies (ni siquiera estaban los protocolos), y luego la coincidencia con medidas de fuerza por parte del mismo Senasa que obligaron a las autoridades a dictar la conciliación obligatoria (y no solo porque podían frenar las exportaciones), que generaron una situación muy poco clara, y hasta grave, en lugares como las islas y ríos en crecida, que están sacando hacienda aceleradamente y que no cuentan con la supervisión, ni las gestiones oficiales, aún en esta situación extrema.