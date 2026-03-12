El CEO de Lego explicó cómo la guerra en Medio Oriente afectará a la empresa

El CEO de la empresa, Niels B. Christiansen, explicó que el petróleo es un insumo clave para la producción de los populares bloques de construcción.

La guerra en Medio Oriente comenzó a generar efectos inesperados en distintos sectores de la economía, incluso en industrias que, a primera vista, parecen alejadas del conflicto. Una de ellas es la del juguete . El fabricante Lego advirtió que la reciente suba del precio del petróleo podría terminar influyendo en el valor de sus productos si la tendencia se mantiene.

El CEO de la compañía, Niels B. Christiansen , explicó que el petróleo es un insumo clave para la producción de los populares bloques de construcción, ya que el plástico con el que se fabrican proviene de derivados del crudo.

Por ese motivo, un incremento sostenido en la cotización del barril termina impactando en los costos de producción de la empresa .

Según detalló el ejecutivo, la empresa suele protegerse ante fluctuaciones de corto plazo mediante contratos de suministro que le permiten mantener cierta estabilidad en los costos.

Sin embargo, aclaró que esa cobertura tiene un límite: si el encarecimiento del petróleo persiste en el tiempo, la presión sobre los gastos operativos podría trasladarse eventualmente a los precios de los juguetes .

La volatilidad energética se intensificó a partir de la escalada militar en Medio Oriente. Tras el inicio de las operaciones militares, el precio del crudo registró una fuerte suba y llegó a incrementarse más de 60%, alcanzando niveles cercanos a u$s85 por barril en algunos mercados.

Este aumento repercute en toda la cadena de valor de industrias que dependen del plástico, como la del juguete.

Christiansen señaló que la empresa ya enfrentó situaciones similares en los últimos años, marcados por crisis logísticas, tensiones geopolíticas y fluctuaciones en los costos de materias primas.

En ese contexto, sostuvo que Lego monitorea de cerca la evolución del mercado energético para evaluar si se trata de un shock temporal o de una tendencia más duradera.

Una empresa sólida

A pesar de la incertidumbre, Lego atraviesa un momento de crecimiento sólido. Durante el último año, la compañía registró un aumento de ventas del 12%, alcanzando ingresos por 83.500 millones de coronas danesas.

La expansión se apoyó en una mayor diversidad de productos, el lanzamiento de nuevas colecciones (incluidas series inspiradas en la Fórmula 1 y sets botánicos) y la ampliación de su red de tiendas.

Los resultados financieros también reflejaron una mejora en la rentabilidad: el margen operativo creció 18% y la utilidad neta avanzó 21%. Parte de ese desempeño se explicó por inversiones en nuevas plantas y por la modernización de sus procesos de producción.

De cara a 2026, la empresa espera mantener un crecimiento de ingresos de un solo dígito y sostener niveles de ganancias similares a los del año anterior. En paralelo, apuesta a nuevos lanzamientos y a innovaciones tecnológicas, como líneas de productos que incorporan funciones interactivas de sonido.