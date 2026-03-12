Una reconocida app de citas apuesta a la inteligencia artificial con un asistente que buscará la pareja ideal

La innovación se llama "Bee", y apunta a unir valores, intereses y objetivos. No obstante, se encuentra en su fase piloto.

La aplicación de citas Bumble anunció este jueves el desarrollo de “Bee” , un nuevo asistente basado en inteligencia artificial generativa que funcionará como un emparejador personal capaz de aprender los intereses, valores y objetivos sentimentales de los usuarios para sugerir coincidencias más compatibles.

La herramienta fue presentada durante la exposición de resultados del cuarto trimestre de la compañía. Según explicó la fundadora y directora ejecutiva de Bumble , Whitney Wolfe Herd , el sistema todavía se encuentra en una fase piloto interna , aunque la empresa prevé lanzar una versión beta en el corto plazo.

El asistente Bee interactuará con los usuarios mediante conversaciones privadas, similares a las que se mantienen con otros chatbots de IA . A través de esos diálogos, el sistema analizará distintos aspectos personales , como valores y objetivos de relación y estilo de comunicación.

También analizará hábitos de vida e intenciones en el ámbito de las citas. Con esa información, el asistente recomendará coincidencias con mayor afinidad.

El proyecto permitirá a Bumble reunir más datos sobre las preferencias reales de los usuarios, algo que la empresa considera clave para diferenciarse de otras plataformas como Tinder , en un contexto en el que el mercado de aplicaciones de citas atraviesa un cambio de hábitos entre los usuarios más jóvenes.

Una nueva experiencia llamada “Dates”

En una primera etapa, Bee impulsará una nueva función dentro de la aplicación llamada “Dates”.

En ese sistema, el asistente iniciará una conversación privada con cada usuario para conocer mejor su perfil. Posteriormente identificará dos personas con valores, objetivos e intenciones similares y enviará una notificación dentro de la aplicación explicando por qué son compatibles.

En el futuro, la compañía planea ampliar el rol del asistente para ofrecer otras funciones, como sugerencias de citas, análisis de compatibilidad, y recopilación de comentarios anónimos de coincidencias anteriores.

Una app en proceso de transformación

La incorporación de Bee forma parte de una transformación más amplia dentro de Bumble, que busca apoyarse cada vez más en tecnología e inteligencia artificial.

Desde su creación, la aplicación se presentó como una plataforma centrada en la seguridad y la experiencia de las mujeres. Entre sus funciones más conocidas se encuentran:

el sistema donde las mujeres envían el primer mensaje

la prohibición de la humillación corporal

herramientas que difuminan imágenes explícitas no solicitadas

Ahora la empresa busca reforzar su crecimiento mediante nuevas herramientas tecnológicas.

Cómo generar más interacción

Uno de los cambios que evalúa la compañía es modificar el tradicional sistema de deslizar perfiles, el conocido gesto de “sí” o “no”, que dominó durante años las aplicaciones de citas.

Según explicó Wolfe Herd, Bumble comenzará a experimentar con la eliminación de ese mecanismo en algunos mercados.

En su lugar, la plataforma probará nuevos perfiles llamados “basados en capítulos”, donde los usuarios podrán interactuar en torno a diferentes aspectos de la vida de cada persona.

“Introduciremos formas más dinámicas para que alguien exprese interés en tu historia, en lugar de solo en tu perfil, lo que impulsará una interacción más dinámica, generará mejores conversaciones y, en última instancia, mejores KPI en general, como la interacción y las oportunidades para generar mejores conversaciones”, afirmó Wolfe Herd.

La ejecutiva agregó que la compañía también intentará incentivar más encuentros fuera de la aplicación: “También nos verán adoptar un enfoque mucho más deliberado para que la gente esté fuera de línea, en lugar de solo en lo que la gente llama zonas de chat sin salida”.

Las nuevas funciones también apuntan a atraer a los usuarios más jóvenes, en especial a la Generación Z, que en muchos casos muestra señales de cansancio frente al uso tradicional de las apps de citas. Según la empresa, este grupo suele preferir socializar en grupo antes que concretar citas individuales.

Resultados financieros y reacción del mercado

Durante la presentación de resultados, Bumble informó ingresos por u$s224,2 millones en el cuarto trimestre. Además, el ingreso promedio por usuario de pago creció 7,9% y alcanzó los u$s22,20.

Tras el anuncio de estas cifras y de los nuevos proyectos basados en IA, las acciones de la compañía subieron cerca de un 40%.

La empresa también señaló que en los últimos años actualizó su infraestructura tecnológica para integrar inteligencia artificial en distintas áreas, incluyendo herramientas de selección de fotos, sistemas de retroalimentación y funciones vinculadas a seguridad dentro de la plataforma.