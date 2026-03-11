La guerra en Medio Oriente ya impacta en el campo argentino: qué pasa con los granos

Según la BCR, el impacto en Argentina fue más complejo y combinó oportunidades externas con presiones internas sobre los mercados locales.

La Bolsa de Comercio de Rosario analizó el impacto de la guerra en el campo de Argentina.

La escalada militar en Medio Oriente comenzó a generar repercusiones inmediatas en los mercados internacionales de commodities agrícolas y energéticos. Sin embargo, más allá de las subas globales de precios, el impacto en Argentina fue más complejo y combinó oportunidades externas con presiones internas sobre los mercados locales , según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Uno de los principales canales de transmisión del conflicto fue el estrecho de Ormuz , un punto clave del comercio energético mundial. Por esa vía circula cerca del 25% del comercio marítimo de petróleo y alrededor del 20% del gas natural licuado , insumos fundamentales para la producción de fertilizantes utilizados en la agricultura global.

Las tensiones militares en esa región generaron temores sobre interrupciones logísticas y provocaron una reacción inmediata de los fondos de inversión en los mercados agrícolas. En pocas semanas, los inversores pasaron de tener posiciones fuertemente bajistas en granos a adoptar posiciones compradoras.

En apenas 30 días hábiles aumentaron su exposición en más de 540.000 contratos de futuros y opciones agrícolas en Chicago , lo que impulsó los precios internacionales.

Este movimiento se reflejó especialmente en el complejo sojero. La mayor demanda financiera por commodities llevó a un fuerte posicionamiento en soja y derivados , que explicó cerca del 67% del cambio de cartera de los fondos en el período analizado.

Para Argentina, uno de los principales exportadores mundiales de productos agrícolas, este contexto internacional podría representar una oportunidad. Los precios internacionales más firmes suelen mejorar los ingresos por exportaciones del sector agroindustrial, que es la principal fuente de divisas del país.

Sin embargo, el informe remarcó que el impacto local fue más heterogéneo. En el mercado interno argentino, por ejemplo, el maíz mostró una dinámica diferente. A medida que avanzó la cosecha temprana y aumentó el volumen de mercadería disponible, las cotizaciones domésticas se debilitaron.

En la región del Gran Rosario se descargaron cerca de 800.000 toneladas de maíz en una semana, un volumen 141% superior al de la semana anterior y 2,6 veces mayor al promedio de los últimos cinco años para esta época del año.

La mayor oferta presionó los precios a la baja. Las ofertas de compra por maíz disponible, que se habían ubicado cerca de u$s180 por tonelada, retrocedieron alrededor de u$s10 por tonelada en los días recientes. En términos reales, los valores alcanzaron mínimos de ocho años en el mercado local, a pesar de las subas observadas en los mercados internacionales.

Costos e insumos

Otro canal de impacto potencial para Argentina es el mercado de fertilizantes. El conflicto afectó el comercio global de estos insumos, ya que aproximadamente un tercio del comercio mundial de fertilizantes atraviesa el estrecho de Ormuz.

Las dificultades logísticas y el aumento de los costos de transporte podrían elevar los precios internacionales y encarecer la producción agrícola en distintas regiones del mundo.

En el caso argentino, esto podría traducirse en mayores costos para la próxima campaña agrícola, especialmente en cultivos intensivos en fertilización como el maíz o el trigo. A nivel global, el aumento del precio del gas (que explica cerca del 80% del costo de producción de la urea) también suma presión alcista sobre estos insumos clave.

Al mismo tiempo, el mercado local enfrenta un escenario de abundante oferta de granos. Las proyecciones de la BCR indicaron que, considerando la campaña 2025/26, los stocks finales de granos en Argentina podrían superar 21 millones de toneladas, un nivel récord impulsado por una cosecha de trigo excepcional y buenas perspectivas productivas para maíz y girasol.