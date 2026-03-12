José Antonio Kast estrenó su gestión en Chile con la presentación del "Plan de Escudo Fronterizo" + Seguir en









El presidente de Chile iniciativa destinada a gestionar cambios legales "para desincentivar la inmigración irregular". Según cifras oficiales, se estima que en el país residían unos 337.000 inmigrantes irregulares.

José Antonio Kast, flamante presidente de Chile.

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, inició este jueves su mandato con una serie de decretos que colocan el control migratorio en el centro de su agenda. Entre las primeras decisiones adoptadas tras asumir sobresale la puesta en marcha del "Plan Escudo Fronterizo", una iniciativa destinada a “gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular” y avanzar en la “construcción de barreras físicas” en las fronteras. Las medidas toman como referencia políticas aplicadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el exmandatario estadounidense Donald Trump.

Las resoluciones fueron firmadas durante la noche del miércoles, pocas horas después de la ceremonia de asunción, y se hicieron públicas este jueves. Con ellas comenzó lo que el propio mandatario describió como un “gobierno de emergencia”. Dentro de ese paquete de iniciativas aparece la lucha contra la inmigración irregular, un eje que ocupó un lugar central durante su campaña electoral.

1773152914322-jose-antonio-kast-1 (1) En ese contexto, Kast había prometido la creación de un “escudo fronterizo” compuesto por vallas, zanjas y sistemas de vigilancia con cámaras, además de reforzar los puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia y aplicar la expulsión de migrantes indocumentados junto a sus familias. Según cifras oficiales difundidas en octubre de 2025, se estimaba que en el país residían unos 337.000 inmigrantes en situación irregular.

Ingresos clandestinos La mayoría de los ingresos clandestinos se producen precisamente desde Perú o Bolivia, a través de pasos no habilitados a lo largo de los 1.029 kilómetros de frontera. Este jueves, el presidente dispuso declarar zona militar el sector más vulnerable del límite con Bolivia y ampliar las atribuciones de las Fuerzas Armadas y de seguridad en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde se concentra gran parte de los cruces irregulares.

Además, el almirante Alberto Soto fue nombrado comisionado presidencial para esa región, con la misión de coordinar a las distintas instituciones involucradas en el control migratorio y la seguridad fronteriza. Durante su discurso de asunción, Kast aseguró que las fuerzas de seguridad contarán con “todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política que durante tanto tiempo les faltó”.

El mandatario también ordenó la implementación inmediata del Plan Escudo Fronterizo bajo la conducción del Ejército. La iniciativa establece “gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular” y avanzar con la “construcción de barreras físicas” en sectores fronterizos considerados estratégicos.