El Gobierno porteño confirmó que licitará la concesión de su medios públicos

La administración de Jorge Macri abrirá el procedimiento para entregar la programación de las dos radios y del canal a manos de privados. Será por cinco años a cambio de un canon.

La Ciudad buscan concesionar la TV y las frecuencias de las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4).

El Gobierno porteño avanzará con la habilitación del ingreso de privados en los medios públicos. Este jueves confirmaron que se abrirá el proceso para licitar la concesión por cinco años de las frecuencias de las dos radios públicas y del Canal de la Ciudad. A cambio de un canon estimado en poco más de $700 millones. La empresa adjudicataria se encargará de operar la programación y deberá reservar un 30% para contenidos institucionales y de interés público.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, comunicó que publicarán en el Boletín Oficial porteño el pliego para concesionar la TV y las frecuencias de las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4). El objetivo, según dijo, es "dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada".

La empresa ganadora tendrá bajo su tutela la operación de la radio y el canal, por lo que se encargará de diagramar su programación. El plazo de concesión será de cinco años desde la firma del acta de inicio de servicio. A cambio, deberá pagar un canon a la administración porteña. "El monto base total estimado para los 60 meses es de $645.225.000 para la señal de televisión y $73.740.000 para las señales de radio", informaron desde CABA.

Frente a la presión de la avanzada libertaria en terreno de Capital, el alcalde justificó la irrupción de privados en los medios públicos bajo el argumento del gasto público y la eficiencia. "No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos", dijo y aseguró que el Estado "tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades".

Los requisitos de la licitación para la concesión de los medios de CABA En un comunicado oficial, el Gobierno porteño aseguró que buscan "garantizar una gestión profesional, moderna y eficiente" de los medios públicos "asegurando la continuidad de su función social y cultural". Entre las exigencias que determina el pliego, indica que ambas emisoras "deberán transmitir las 24 horas del día, los siete días de la semana".

— Jorge Macri (@jorgemacri) March 12, 2026 Quien gane la concesión deberá proveer sus propios estudios dentro de la Ciudad. Tendrán que estar equipados "con tecnología de punta", incluyendo "consolas digitales, sistemas de automatización y transmisión con redundancia para evitar cortes". Asimismo, aclaran que CABA "se reservará el derecho de utilizar hasta un 30% de la programación semanal para contenidos institucionales y de interés público". Fuentes porteñas informaron que los oferentes deberán contar con antecedentes en el sector de medios de comunicación. También tendrán que presentar "planes de inversión detallados" que garanticen "la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión". La empresa ganadora estará habilitada a crear plataformas de streaming y aplicaciones móviles con contenido a demanda y herramientas de accesibilidad digital como subtitulado automático y transcripciones para personas con discapacidad. La Dirección General de Concesiones y Permisos actuará como autoridad de aplicación y fiscalización contractual, mientras que la Secretaría de Medios será la encargada de ejercer el control sobre la prestación del servicio y el cumplimiento de las exigencias técnicas.