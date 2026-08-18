El Consejo de la Magistratura destituyó al juez Alfredo López por expresiones antisemitas

El magistrado fue acusado por "mal desempeño" en el marco de un procedimiento por comentarios discriminadores en la red social "X". En su defensa, afirmó que fueron opiniones personales y que “denunciar un genocidio no es un acto de odio".

El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, fue destituido este martes por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura en el marco de un procedimiento iniciado por "mal desempeño". El magistrado fue acusado por antisemitismo y discriminación a raíz de la publicación de una serie de mensajes en su cuenta personal de "X".

En el jury, donde actuaron como acusadores en nombre del Consejo el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques, la fiscalía mostró algunos de los 40 tuits que fundaron el dictamen. Entre ellos, una encuesta que promovió López sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria” , el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa” , la invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo, o la respuesta a un usuario diciendo “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”.

López se había defendido hablando de una “persecución ideológica” en su contra y amparándose en la libertad de expresión, pero el jury consideró que sus comentarios no fueron “exabruptos aislados” , sino que se trató de reiteradas “expresiones agraviantes” contra toda una comunidad, lo que constituye una grave falta ética. Sus expresiones en la red social incitaron “a la violencia simbólica” , con pretensión de “sometimiento y discriminación” en contra de la comunidad judía.

Las denuncias contra López fueron presentadas el año pasado por Gabriel Camiser, letrado apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo, con base en los posteos y reposteos de la cuenta @JuezLopezMDP por el “patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel”.

La defensa afirmó que no hubo “actos discriminatorios contra la comunidad judía” , se quejó porque las agrupaciones que lo denunciaron se “arrogaron” el derecho de cuestionar a un juez de la Nación “como si fuera en nombre de toda una colectividad” y criticó la “teatralización” de la acusación.

López afirmó que no se le pueden adjudicar a él “respuestas de terceros” y citó, para ello, un fallo en favor del presidente Javier Milei en la demanda iniciada por la madre de Ian Moche, el joven influencer con autismo, por sus posteos en X. En ese sentido, dijo que esa sentencia estableció que los reposteos “no implican” coautoría.

En su descargo, López aseguró que el juicio político no puede sancionar “opiniones personales”, resaltó que sus tuits no merecieron ni una denuncia penal ni una demanda civil, enfatizó que versaron sobre “asuntos públicos” a raíz de la decisión de la Corte Penal Internacional y reclamó diferenciar entre “crítica y discriminación”. “Denunciar un genocidio no es un acto de odio, sino un acto de defensa de los derechos humanos”, agregó respecto a los crímenes de Israel en Palestina.

“No se destituye a un juez por opinar. Se remueve a un juez porque su conducta pública, ejercida bajo la invocación de su investidura, se ha vuelto incompatible con la imparcialidad, el decoro y la confianza pública que esa misma investidura exige”, determinaron los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura.

Vale recordar que, luego del dictamen de la comisión de Acusación, López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no se la aceptó. El Plenario —encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo, Horacio Rosatti— votó enviarlo al jury. Al evaluar sus mensajes, el jury entendió que no correspondía que siguiera siendo juez federal ni ocupar el Juzgado Federal 4 de Mar del Plata.

El Jury que resolvió la destitución de López estuvo integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero (Tribunal Oral Criminal 25 de CABA), Néstor Barral (Cámara Federal de San Martín), la abogada Ana Fernández, los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria), y las senadoras María Monte de Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria).