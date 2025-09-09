Javier Milei se pone al frente de la campaña y reflota mesa política

Conformada por su círculo de máxima confianza, la reunión se lleva a cabo en el marco una reestructuración política luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei encabeza este martes en Casa Rosada una reunión de la denominada "mesa de política nacional" , una reestructuración de su armado político como respuesta a la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Conformada por su círculo de máxima confianza compuesto por la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el vocero Manuel Adorni , el órgano mantiene un intercambio en Balcarce 50.

Dicha estructura supo reunirse meses atrás y constituir una de las denominadas "mesas chicas" del Gabinete, pero finalmente se discontinuó. La decisión de reflotarla surgió el lunes luego de varios intercambios con los funcionarios, y fue anunciada por Adorni.

El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo. El Presidente de la Nación también instruyó al…

Quienes vieron licuado su poder en el armado de la campaña son el subsecretario de Gestión Parlamentaria, Eduardo "Lule" Menem, y el armador bonaerense, Sebastián Pareja. Ambos resisten en sus cargos, pero no fueron convocados a la mesa de política nacional, aunque en Casa Rosada aseguran que no serán removidos de sus tareas proselitistas.

Las críticas internas, provenientes sobre todo de "Las Fuerzas del Cielo" vinculadas a Caputo, apuntan directamente al "armado de las listas y la logística" de la elección, y cuestionan el trabajo realizado en la fiscalización, a pesar de que anoche el propio Pareja celebró tener un "ejército de 45 mil fiscales".

Este martes por la tarde también se relanzará la mesa política de la Provincia de Buenos Aires. Desde las 14 en Casa Rosada se darán cita Karina, Pareja, Santiago Caputo, "Lule" y Martín Menem. Podrían sumarse además los dirigentes del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli.

El lunes, Manuel Adorni advirtió que dicho órgano de intercambio "se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial".

Diálogo con gobernadores y cambios en provincia de Buenos Aires

A través de una publicación de X, Adorni también anunció que el Presidente "instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores". La medida llega horas después de las durísimas críticas del gobernador de Salta, Gustavo Saenz, quien acusó al Gobierno de "cagarnos con las obras" y exigió "lealtad de ida y vuelta".

Finalmente, y como respuesta directa a la derrota en el distrito bonaerense y las críticas al armado de Sebastián Pareja, Adorni informó que "la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará" para incluir a nuevos referentes del espacio.