Cristian Ritondo encabezó el encuentro con Petrecca, Montenegro e Ibarguren. "Hay un solo PRO", dijo el senador provincial, en medio de las diferencias internas por la relación con La Libertad Avanza.

"Vinieron desde cada rincón de la sección porque tenemos un mismo objetivo: un PRO fuerte y unido para dar la pelea el año que viene ". Con esa consigna, el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo , encabezó este martes un encuentro con dirigentes de la Quinta Sección Electoral, en el marco de la ronda de reuniones que el partido despliega en todo el territorio bonaerense para ordenar su estructura de cara a 2027.

Junto a Ritondo estuvieron el vicepresidente segundo del partido y jefe del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca , y los intendentes Guillermo Montenegro , de General Pueyrredon, y Juan Ibarguren , de Pinamar. También participaron los diputados nacionales Martín Yeza , Javier Sánchez Wrba y Alejandro Finocchiaro , y el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Rabinovich , además de concejales, consejeros escolares y referentes de toda la sección.

"Todos los que estamos acá sabemos muy bien quién es el adversario" , planteó Ritondo al pedir unidad. El destinatario de la frase era el peronismo, aunque el mensaje se escuchó en un partido que todavía no terminó de definir cómo va a convivir con los libertarios en 2027.

Petrecca fue más directo con la interna: "Hay un solo PRO. Tenemos miradas distintas, pero lo importante es dejar las diferencias de lado, estar juntos y fortalecer nuestro espacio" . La frase tiene un trasfondo concreto. En 2025, Petrecca rechazó el acuerdo con La Libertad Avanza y compitió en la Cuarta Sección por Somos Buenos Aires.

Hace pocos días, además, volvió a tomar distancia de la conducción partidaria al defender las PASO nacionales de 2027, cuya suspensión respaldó la conducción del PRO. Según sostuvo entonces, no es el único dirigente que piensa así.

En una posición diferente se ubica Montenegro, uno de los artífices de la alianza de 2025 con los libertarios, junto a Ritondo y al actual jefe de Gabinete, Diego Santilli. El intendente marplatense habló en clave de campaña: "Nuestra responsabilidad es construir el cambio en la provincia de Buenos Aires. Sabemos dónde estamos parados y lo que tenemos que hacer. En la Quinta ya lo hicimos en muchas campañas y lo vamos a volver a hacer: vamos a estar en cada lugar donde le podemos ganar al peronismo".

Ibarguren, en cambio, puso el foco en la disputa por el gobierno provincia. Dijo que "hay que hacer mucha fuerza para cambiar el color político de la Provincia" y mostró a Pinamar como ejemplo: "Es una ciudad que crece, y lo hace porque fortalecemos la salud, la seguridad y las escuelas. Eso es lo que queremos para todos los bonaerenses".

La recorrida también funciona como un mecanismo para contener las distintas posiciones frente a La Libertad Avanza y evitar que los dirigentes locales avancen en acuerdos individuales que debiliten la capacidad de negociación de la conducción bonaerense. La intención es que las definiciones sobre una eventual alianza se discutan con el partido ordenado y una posición común.

El trabajo programático tendrá una instancia específica a partir de febrero de 2027, cuando está previsto que dirigentes de las distintas secciones comiencen a elaborar una propuesta de gobierno provincial. La idea es poner en común los diagnósticos territoriales y las experiencias de los municipios gobernados por el PRO, con el aporte de Radar PBA y la Fundación Pensar.

La apuesta, explican desde el partido, es que el partido llegue a la discusión electoral no solo con nombres y estructura, sino también con un programa propio para disputar la gobernación. El objetivo, según la conducción, es "terminar con el populismo y empezar a gobernar cada municipio y la Provincia, porque donde gobierna el PRO la gente vive mejor".

Los encuentros seccionales

Ocho días antes, el lunes 16 de noviembre, la ronda había pasado por la Tercera Sección, el corazón del Conurbano y uno de los territorios más adversos para el macrismo. Allí Ritondo pidió empezar a preparar candidatos a intendentes y concejales en cada municipio, y definió a la región como "el desafío más grande que tenemos, porque es la que define la elección en la Provincia". El partido admitió después en un comunicado difundido en redes que en esa sección "no hay distrito fácil".

En la mesa estuvieron Petrecca, la secretaria general del partido y diputada nacional Florencia De Sensi, el intendente de Lobos, Jorge Etcheverry, el senador Jorge Schiavone y las diputadas bonaerenses María Sotolano y Leticia Bontempo. También se sumaron dirigentes cercanos a Santilli y antiguos referentes del sector de Néstor Grindetti. Petrecca dejó ese día una frase casi idéntica a la de este martes: «El PRO es uno solo».

Las diferencias a las que alude el senador quedaron a la vista en los días siguientes. Bontempo respaldó la suspensión de las PASO, se mostró a favor de una coalición amplia con los libertarios ("si vamos divididos, es sabido que no llegamos", advirtió) y señaló a Santilli como el mejor candidato a gobernador.

Dos días antes, el sábado 14 de noviembre, el PRO había reunido en Junín a sus dirigentes de la Cuarta Sección. El encuentro comenzó con un desagravio a la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, a quien el jefe comunal peronista de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, había llamado "cachivache". Con los intendentes Juan Fiorini (Junín) y Javier Martínez (Pergamino) a su lado, Ritondo ensayó una consigna que después repetiría: "Donde hay uno del PRO, está todo el PRO". La jornada también sirvió para presentar herramientas de trabajo para los distritos, entre ellas el diagnóstico provincial Radar PBA y los programas de formación de la Fundación Pensar.

La Segunda Sección había tenido su encuentro el 2 de noviembre, con Mauricio Macri como principal figura. El expresidente encabezó la reunión en la sede de Balcarce junto a Ritondo y a la vicepresidenta primera del partido, la intendenta de Vicente López Soledad Martínez. Asistieron, entre otros, los intendentes de Pergamino, Zárate, Arrecifes, San Antonio de Areco y Lobos. Martínez pidió "defender cada lugar donde hoy gobernamos", mientras que los jefes comunales expusieron las responsabilidades que, según plantearon, la Provincia les traslada en seguridad, salud y educación. Ese día el PRO también ratificó su rechazo a la reelección indefinida de los intendentes.

La gira había comenzado el 19 de octubre con una reunión de legisladores e intendentes. Una semana después, el 26 de octubre, llegó a la Primera Sección. Allí Martínez puso la interna sobre la mesa y pidió "dejar de pelear entre propios", con la mira puesta en llegar a 2027 mejor posicionados que en 2025.

En paralelo a la recorrida territorial, Ritondo y el secretario general del PRO nacional, Fernando de Andreis, se reunieron en octubre en la Casa Rosada con Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, en el marco de las conversaciones para una eventual alianza electoral. En ese escenario, el nombre del jefe de Gabinete comenzó a sonar como posible candidato a gobernador bonaerense. En el PRO plantean como condición que sus intendentes sigan al frente de los distritos que gobiernan. Ritondo admitió que ese tema todavía no está sobre la mesa, pero aclaró: "Lo damos casi por hecho".

En la Provincia, el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza ya tiene una agenda en común. Ritondo acordó con el jefe libertario bonaerense, Sebastián Pareja, rechazar en la Legislatura la reelección indefinida de los intendentes e impulsar la unicameralidad. "Cuando trabajamos juntos, no hay populismo que nos frene", celebró. Sin embargo, todavía resta definir cómo se resolverán las candidaturas y qué mecanismo se utilizará para dirimir las diferencias internas. El Senado nacional se encamina a debatir la suspensión de las PASO, una herramienta que el sector de Petrecca defendía conservar.

La discusión electoral sigue abierta, pero Ritondo busca que el PRO llegue a esa instancia con una estructura territorial consolidada, candidatos propios y una propuesta de gobierno para la Provincia. La apuesta es que una eventual alianza con los libertarios encuentre al partido fortalecido, con capacidad de negociación y sin resignar su identidad política.