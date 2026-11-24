La provincia desdobló la pulseada local y elegirá gobernador el domingo 16 de mayo. La Justicia aprobó el esquema propuesto por el mandatario Gustavo Sáenz.

Salta irá a las urnas el 16 de mayo para elegir cargos locales.

El Tribunal Electoral de Salta aprobó el cronograma 2027, que contempla la realización de las elecciones locales el domingo 16 de mayo , según lo decretado por el gobernador Gustavo Sáenz . De esta manera, se confirmó definitivamente el desdoblamiento de los comicios salteños de los nacionales.

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A mediados de este mes, Sáenz oficializó la convocatoria mediante el decreto 762 , una medida que fue anunciada en redes sociales por el ministro de Gobierno provincial, Nacho Jarsun , quien comunicó que firmó la resolución junto al mandatario.

"Queridos salteños, quiero contarles que hemos firmado junto con el gobernador la convocatoria para el llamado a elecciones provinciales para el próximo 16 de mayo" , expresó el funcionario.

Hasta el momento, ya confirmaron desdoblamientos Salta, Neuquén, Santa Fe y Tucumán . Los neuquinos inaugurarán el calendario, ya que acudirán a las urnas el 14 de febrero.

Los santafesinos, en tanto, tendrán PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio , mientras que los tucumanos lo harán el domingo 9 de mayo, una semana antes que los salteños.

De todos modos, no serán las únicas. Se espera una lluvia de desdoblamientos, entre los que se descuentan Córdoba, Tierra del Fuego, Misiones, La Pampa, Chubut, Río Negro y Santa Cruz, entre otras.

En el caso de Salta, este martes el Tribunal Electoral, presidido por Teresa Ovejero e integrado por las juezas de Corte Alejandra Gauffin y María Edit Nallim y las juezas de Cámara Guadalupe Valdés Ortiz y Rosana Castro, aprobó el cronograma para las elecciones provinciales, que se celebrarán el domingo 16 de mayo de 2027.

El cronograma electoral de Salta

De esta manera, el cronograma electoral de Salta quedó conformado de la siguiente forma:

25 de febrero: Publicación de los padrones provisorios.

Publicación de los padrones provisorios. 7 de marzo: Vencimiento del plazo para corregir los padrones y presentar la constitución de frentes y alianzas electorales.

Vencimiento del plazo para corregir los padrones y presentar la constitución de frentes y alianzas electorales. 17 de marzo: Cierre de presentación de listas de candidatos.

Cierre de presentación de listas de candidatos. 16 de abril: Inicio de la campaña electoral.

Inicio de la campaña electoral. 26 de abril: Comienza la publicidad electoral en medios de comunicación.

Comienza la publicidad electoral en medios de comunicación. 14 de mayo: Finalización de la campaña y de la publicidad electoral.

La convocatoria establece la renovación de los cargos de gobernador y vicegobernador, además de las bancas legislativas provinciales y las autoridades municipales.

En total, estarán en juego 11 bancas del Senado provincial, 30 de la Cámara de Diputados, 60 intendencias y 222 cargos de concejales. También se elegirán convencionales constituyentes municipales en Rivadavia Banda Sur, que tendrán a su cargo la elaboración de una nueva Carta Orgánica.

Los comicios se realizarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica y no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Gustavo Sáenz ya anunció su intención de competir por un nuevo mandato, aunque la palabra final la tendrá la Justicia, ya que cursa su segunda gestión y no estaría habilitado para buscar otra. El mandamás se ampara en la reforma constitucional que impulsó en 2021.

Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) debe definir si jugará con candidatos propios o si, por el contrario, pondera su alianza estratégica con Sáenz y baja las armas. Sus potenciales postulantes son la senadora Emilia Orozco y el empresario Alfredo Olmedo.

El peronismo, en tanto, podría jugar con una lista propia vinculada al exgobernador Juan Manuel Urtubey. No se definió todavía si el propio Urtubey será el candidato o pondrá a un alfil propio, como el exdiputado Emiliano Estrada.