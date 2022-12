El impacto de la ola de calor también se siente en Chicago

… que sin duda la ola de calor que asoló al hemisferio sur y que, durante algunos días puso al centro de la Argentina como uno de los lugares más calientes del mundo, según la Universidad de Maine (EE.UU.), sigue haciendo estragos en todas las producciones, tanto agrícolas, como ganaderas. El desastre, que ya llevó a una baja de alrededor de 11 millones de toneladas sólo de trigo (y eso sin hablar de la calidad), ya cobra ribetes de desastre en el norte donde, por ejemplo en Santa Fe, se registran localidades que quedaron aisladas en los Bajos Submeridionales, sin agua potable, y con la ganadería también en crisis por salinización, arsénico, pozos secos, y agua “podrida” en aguadas y tajamares, lo que comienzan a provocar mortandad de la hacienda. La ola de calor es de tal magnitud que hasta se tuvieron que suspender siembras por peligro de incendio de la maquinaria, con temperaturas holgadamente por encima de los 40º C a nivel del suelo. Simultáneamente, se registran mangas de granizo en distintas localidades, como en Tafí del Valle donde se destruyó la producción hortícola. Por su parte, en el cinturón agrícola central, los cultivos de primera (maíz y soja) ya se encuentran muy afectados. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, para el cereal “en una semana los cuadros regulares y malos aumentaron 24% y los buenos descendieron 21%. De las 200.000 hectáreas de maíz temprano sembradas en región núcleo, 55% esta regular y 25% en mal estado. Sólo se conservan en buenas condiciones un 20% de los cuadros. Desde los alrededores de Rosario dicen: “Estamos como en cuartos de final: si no llueve, se van”. Algo similar también está ocurriendo con la soja, aunque su siembra comenzó después. “Hoy lo que se observa es que Argentina transita la campaña gruesa con las peores condiciones climáticas de al menos los últimos 30 años”, señala la BCR. Y esto, naturalmente, comenzó a impactar en Chicago donde ahora, la cosecha Sudamericana (especialmente Brasil y Argentina) cobra particular impacto. También la reacción de China impulsó los precios estos días, aunque en Argentina haya sido feriado ayer y hoy.