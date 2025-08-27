Manchester United quedó eliminado de la Carabao Cup por un equipo de la cuarta división

Por primera vez en su historia, el Manchester United fue eliminado por un equipo de la 4ta división Inglesa por la Copa de la Liga.

Manchester United quedó eliminado de la Carabao Cup por el Grimsby Town de la cuarta división inglesa en una espectacular tanda de 26 penales.

El encuentro se había puesto sorpresivamente de cara para el Grimsby. Charles Vernam y Tyrell Warren pusieron el partido 2-0 en apenas media hora, con ayuda de un horror en un córner por parte de André Onana . Luego, el equipo que juega en la League Two , es decir, la cuarta división del fútbol inglés , retrocedió líneas para sostener el histórico resultado.

Sin embargo, el Manchester United mostró " vergüenza deportiva " y descontó al minuto 75 con gol de Bryan Mbeumo , y sobre el final logró empatar el partido con un cabezazo de Harry Maguire , a falta de un minuto para el final.

Finalizados los 90 minutos reglamentarios, Grimsby Town y Manchester United tuvieron que ir a los penales , y ofrecieron un espectáculo. En la tanda se patearon nada menos que 26 penales , y solo erraron tres jugadores: Odour para el Grimsby, y Matheus Cunha y Mbeumo para el Manchester.

El jugador francés, de 26 años, había descontado durante el partido, pero no pudo seguir estirando la serie y envió su segundo penal directo al travesaño. El primero, lo había pateado en la primera ronda de la extensa tanda. Tras la eliminación y la victoria histórica del Grimsby Town, los hinchas del club de cuarta división no dudaron ni un segundo en invadir el terreno de juego para festejar el triunfo más importante de su historia.

Contra quien jugará el Grimsby Town luego de eliminar al Manchester United

El equipo North East Lincolnshire logró pasar a la segunda ronda de la Carabao Cup, y enfrentará al Sheffield Wednesday, del Championship (segunda división) aunque poco les debe importar por ahora a los hinchas y jugadores del humilde Grimsby, que festejan a lo grande una irrepetible clasificación.