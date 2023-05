El miércoles, Bento se juega su jury, el primero luego de seis años

El miércoles a las 9.30 comenzará uno de los plenarios más relevantes del año en el Consejo de la Magistratura. En el orden del día está previsto que se vote la remisión a jury de enjuiciamiento por mal desempeño contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, cuyo panorama está ensombrecido. Si el dictamen que aprobó la Comisión de Acusación obtiene dos tercios de los votos de los consejeros presentes, será el primer juez en ser enviado a juicio político para su destitución desde 2017, cuando atravesó el mismo proceso el excamarista Eduardo Freiler. Desde entonces, no ha habido remoción de magistrados. En el mismo momento, el juez que además tiene la competencia electoral sería suspendido en el cargo. Las probabilidades de Bento están acotadas. El kirchnerismo prepara un dictamen propio pero no obstaculizaría el juicio político para un magistrado cuyo juicio oral está próximo a comenzar y que se juega la libertad, más allá del cargo. Desde que comenzó a ser analizado en comisión, el bloque K sostuvo que el dictamen era deficiente y que no había analizado correctamente el descargo del juez, más allá de que se despejaron todas las nulidades que planteó. El número está ajustado.