Jeff Bezos deja de ofrecer viajes al espacio para concentrar sus ambiciones en la Luna

Su compañía, Blue Origin - una de las líderes del mercado de turismo espacial - anunció la suspensión temporal de sus viajes. Ahora, la compañía apuntará sus ambiciones al desarrollo de infraestructura para la conquista del territorio lunar.

Blue Origin - compañía del magnate y fundador de Amazon, Jeff Bezos - anunció que dejará de ofrecer vuelos (suborbitales) al espacio. El negocio, del que la empresa obtenía gran parte de sus ingresos, estaba destinado al turismo para multimillonarios.

En un comunicado oficial, la empresa confirmó que dejará su faceta "turística" atrás para concentrar todos sus esfuerzos en sus ambiciones lunares. Así, quedarán relegadas temporalmente las misiones cortas de New Shepard, el programa que hasta ahora permitía experimentar la ausencia de gravedad a celebridades y grandes fortunas al borde del espacio.

Blue Origin resolvió suspender los vuelos de su cohete reutilizable New Shepard "por no menos de dos años" con el objetivo de redirigir recursos hacia el programa Artemisa, la iniciativa que busca llevar nuevamente humanos a la Luna.

La decisión impacta de lleno en el negocio de turismo espacial que operaba desde el desierto de Texas, donde tanto el lanzador como la cápsula aterrizan para ser utilizados en futuras misiones. Este modelo había permitido a la compañía construir una cartera sólida de clientes, incluso con reservas comprometidas a varios años.

El comunicado, sin embargo, no detalló qué sucederá con los pasajeros que ya tenían vuelos programados en los próximos meses, lo que deja a esos clientes en un escenario de incertidumbre.

La interrupción del programa deja en evidencia que el turismo espacial funcionaba principalmente como una vía de financiamiento para el desarrollo tecnológico de Blue Origin. La meta de fondo siempre fue más ambiciosa: alcanzar la Luna y avanzar hacia la creación de infraestructuras orbitales, campo en donde competirá con SpaceX, del magnate Elon Musk.

Este parate también refleja que, pese a su carácter exclusivo, el turismo suborbital no logró una cadencia de lanzamientos suficiente para competir con contratos más estratégicos y rentables, como los que la empresa mantiene con la NASA.

luna Agencias nacionales y empresas espaciales concentran sus desarrollos en la Luna. Pixabay

Blue Origin ya posee actualmente un contrato multimillonario con la NASA para el desarrollo de Blue Moon, el módulo de alunizaje destinado al programa Artemis, cuyo objetivo es restablecer la presencia humana en la superficie lunar de manera sostenida.

Según explica el comunicado, la decisión permitirá "redirigir recursos para acelerar aún más el desarrollo de las capacidades humanas lunares de la compañía", liberando ingenieros, materiales y presupuesto para avanzar en Artemis 5, misión prevista para 2029 que actuará como módulo de descenso para astronautas.

Además, la firma reafirmó su "compromiso con el objetivo nacional de regresar a la Luna y establecer una presencia lunar permanente y sostenida".

El futuro del turismo espacial

Con la retirada de Blue Origin, el segmento de vuelos suborbitales comerciales continúa con su vacimiento. Dos años atrás, Virgin Galactic —principal rival de Blue Origin— había detenido sus operaciones debido al elevado costo de las misiones y al desarrollo de nuevos vehículos.

No obstante, la empresa de Richard Branson dejó abierta la puerta a retomar los vuelos en 2026, aunque anticipó que lo haría con tarifas más elevadas.