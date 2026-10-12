Empanadas al horno de barro: el sello de La Imperfecta en Palermo + Agregar ámbito en









La Imperfecta, el proyecto de Diego Rizzi y Emilia Saravia, nació a raíz de la demanda por sus empanadas salteñas. Hoy ofrece seis variedades, cocinadas al momento a más de 400 °C y acompañadas por vinos del norte argentino.

La Imperfecta funciona en Honduras 4416, Palermo, con empanadas norteñas elaboradas al momento y cocidas en horno de barro.

Sobre la calle Honduras, en Palermo, La Imperfecta convirtió a las empanadas norteñas en el centro de una propuesta gastronómica de espíritu barrial. El proyecto pertenece al chef Diego Rizzi y a la cocinera salteña Emilia Saravia, quienes en diciembre cumplirán tres años al frente de este espacio que nació como una extensión de su restaurante El Imperfecto.

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Las empanadas habían sido desde el comienzo uno de los platos más pedidos de El Imperfecto, tanto para comer en el salón como para llevar. La demanda creció hasta superar la capacidad del restaurante y llevó a la pareja a abrir un espacio dedicado exclusivamente a ellas, con una premisa: mantener la elaboración artesanal y los sabores del norte.

La carta reúne seis variedades: la salteña de carne lleva nalga cortada a cuchillo, cebolla, papa, huevo, verdeo, ají, pimentón y comino; también está la salteña de queso y una empanada de inspiración árabe, basada en una receta familiar de Emilia. Se suman una de pollo del norte con curry y picante, una tucumana de matambre vacuno estofado y una de humita preparada con choclo rallado, queso, morrón y cebolla.

Uno de los puntos centrales está en la cocción. Las empanadas se arman al momento y entran crudas al horno de barro, que trabaja entre 400 y 420 °C. En aproximadamente cinco minutos están listas: la temperatura permite cocinar rápidamente la masa y conservar la jugosidad del relleno. Todas llegan a la mesa con yasgua, una salsa norteña de tomate y ají que también puede pedirse en una versión más picante.

El acompañamiento mantiene el vínculo con el norte argentino. La carta ofrece unos seis vinos, con etiquetas de Salta y Jujuy y algunas de Mendoza, disponibles tanto por copa como por botella. También hay vermut, cervezas y flan mixto con dulce de leche y crema.

El espacio sigue la misma lógica informal: mesas de madera clara, bancos corridos y una barra exterior desde donde se puede observar el horno de barro y parte del trabajo de cocina. La propuesta también funciona para llevar, aunque los pedidos se coordinan directamente por WhatsApp y no a través de plataformas masivas de delivery; una decisión que apunta a conservar la temperatura idónea de las empanadas cuando llegan a destino. Con el negocio consolidado, Rizzi y Saravia ya evalúan nuevos formatos, entre ellos empanadas congeladas o precocidas para freezer. A futuro, tampoco descartan abrir una segunda sede en zonas como Saavedra, Belgrano o Núñez. Dirección: Honduras 4416, Palermo

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