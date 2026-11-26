Pedro Sánchez y Ada Colau cuestionaron el modelo económico del Presidente argentino y lo utilizaron como argumento contra la derecha española. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal respondieron con críticas al actual gobierno.

Javier Milei volvió a meterse en la campaña de España: fue blanco de críticas en el último debate electoral.

La figura de Javier Milei se metió de lleno en la campaña electoral española . El presidente argentino fue mencionado en reiteradas oportunidades durante el último debate entre los cuatro principales candidatos a jefe de gobierno, de cara a las elecciones generales del próximo domingo. La economía argentina, la recesión y la motosierra fueron algunos de los ejes que utilizó la izquierda para cuestionar las propuestas de la derecha.

El encuentro reunió al actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez , candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo ; al referente de Vox, Santiago Abascal , y a la dirigente del Frente Amplio, Ada Colau . De los cuatro postulantes, Abascal fue el único que no mencionó directamente a Milei, pese a contar con el respaldo explícito del mandatario argentino.

El primero en llevar a Milei al debate fue Sánchez, quien pidió a los españoles que no voten al PP ni a Vox para evitar que las " derechas ultranacionalistas " repliquen en España las políticas de Donald Trump en EEUU y del Presidente argentino.

El jefe de gobierno también recurrió en varias oportunidades al término "motosierra" , una de las principales consignas de campaña de Milei. En ese sentido, cuestionó el ajuste que propone la derecha española y aseguró que implicaría un recorte de 112.000 millones de euros. "¿Cuál ha sido el resultado en la Argentina de esa motosierra?: la recesión económica que ha llevado Milei, que es amigo de Abascal y de Feijóo", sostuvo Sánchez.

Por su parte, Ada Colau también utilizó la situación económica argentina para cuestionar el programa de sus adversarios. "Justo hoy que la Argentina entra en recesión técnica. Milei ha hundido la economía, con cierre de empresas, destrucción del empleo y caída del consumo", afirmó.

Pedro Sánchez y Ada Colau cuestionaron el modelo económico del Presidente argentino y lo utilizaron como argumento contra la derecha española. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal respondieron con críticas al actual gobierno.

La dirigente de izquierda agregó que Feijóo y Abascal tienen como referentes a Milei y a Paraguay y advirtió sobre una eventual privatización del sistema de pensiones. "No lo vamos a permitir", remarcó.

Sánchez planteó que las elecciones representan una disyuntiva entre una economía que continúe avanzando y otra que, según su interpretación, retroceda mediante recortes. También cuestionó la posición de sus rivales frente a los insultos de Trump, Benjamin Netanyahu y Milei contra España.

Qué respondieron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal

El líder del Partido Popular evitó profundizar en las referencias al mandatario argentino y buscó concentrar sus críticas en la gestión de Sánchez. "La gente ve que no puede llegar a fin de mes. Ustedes se están cargando la clase media", afirmó.

Feijóo también cuestionó el aumento del costo de vida y aseguró que una pizza en un conocido establecimiento de Madrid subió un 45% desde la llegada del actual jefe de gobierno al poder, hace ocho años.

"Antes de que Sánchez nos hable de Trump, de Milei, yo me voy a quedar en España", sostuvo el dirigente conservador, quien además apuntó contra la política migratoria del Ejecutivo.

En la misma línea, Santiago Abascal cuestionó la llegada de inmigrantes irregulares y aseguró que el mayor recorte de los recursos públicos fue haber promovido la migración masiva. También acusó a Sánchez de deteriorar la democracia española.

El debate abordó, además, otros temas centrales de la campaña, entre ellos la crisis de vivienda, la situación económica, la inmigración, la corrupción, la violencia de género y la política exterior. La discusión dejó en evidencia la polarización política de cara a los comicios del domingo y convirtió, una vez más, al modelo económico de Milei en un argumento dentro de la disputa electoral española.