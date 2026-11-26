Crisis en el comercio: reportan 53.000 kioscos cerrados desde que asumió Javier Milei + Agregar ámbito en









La Unión de Kiosqueros de la República Argentina advirtió que el sector perdió más de la mitad de sus locales desde el inicio del actual Gobierno. También estimó que se destruyeron 72.000 puestos de trabajo.

Crisis en el comercio: reportan 53.000 kioscos cerrados desde que asumió Javier Milei. Télam

Los kioscos atraviesan una profunda crisis en Argentina, golpeado por la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de los costos operativos. Según datos de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), desde la asunción de Javier Milei cerraron más de 53.000 locales en todo el país, en un escenario que ya comparan con la crisis económica de 2001.

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De acuerdo con el relevamiento de la entidad, el sector también sufrió la pérdida de aproximadamente 72.000 puestos de trabajo como consecuencia de la recesión. El vicepresidente de UKRA, Ernesto Acuña, precisó que hace tres años funcionaban alrededor de 112.000 kioscos, mientras que actualmente quedan menos de 59.000.

Entre los principales factores que explican el deterioro de la actividad, los comerciantes señalaron la pérdida de rentabilidad y el retroceso del consumo. La caída del poder adquisitivo impactó especialmente en las ventas de golosinas, bebidas, cigarrillos y artículos de almacén, productos que representan una parte central de la facturación de los kioscos.

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina advirtió que el sector perdió más de la mitad de sus locales desde el inicio del actual Gobierno. También estimó que se destruyeron 72.000 puestos de trabajo. PC A esto se suma el incremento de los gastos fijos, entre ellos las tarifas de los servicios públicos. Los comerciantes destacaron particularmente el costo de la electricidad, debido al funcionamiento permanente de las heladeras, además de las subas de los alquileres y los impuestos.

Consumo masivo: qué pasó con las ventas en octubre El escenario de los kioscos se enmarca en un contexto de dificultades para el consumo masivo. Según el relevamiento de la consultora Scentia, durante octubre de 2026 el consumo registró una suba interanual del 0,9%, la primera variación positiva después de nueve meses consecutivos de caídas.

En la comparación mensual, el indicador mostró un avance del 6,2% respecto de septiembre. Sin embargo, la recuperación todavía no alcanza para revertir el desempeño acumulado del año: entre enero y octubre, el consumo masivo registró una contracción del 2,3%.

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