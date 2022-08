Empresarios provinciales esperan guiño de Massa a importaciones

El documento fue firmado por Sergio Martini (ACDE), Eduardo Sancho (ACOVI), Andrés Zavattieri (AEM), Eduardo Pulenta (CEM), Alfredo Cecchi (FEM), Daniel Ariosto (UCIM) y Matías Díaz Telli (UIM) .

De acuerdo con los empresarios mendocinos, las medidas del BCRA “provocan un efecto totalmente contrario al pretendido ya que terminan dificultando seriamente la producción y la exportación, y la consecuente generación de divisas. Por ello, instamos a las autoridades competentes a modificar o retrotraer las medidas adoptadas”. Y agregaron que “cada vez es más difícil el acceso a maquinarias o repuestos para mantenimiento de maquinarias, insumos, fertilizantes, equipamiento para la industria y de los sectores de prestación de servicios”. “A su vez, hay muchas empresas que son proveedoras de otras que producen bienes de consumo final, y que no pueden conseguir insumos clave. Incluso se producen inconvenientes al momento de pagar servicios vinculados a las exportaciones”, explicó el documento.

Cuyo

En Mendoza, las cámaras vitivinícolas ya se habían reunido en Buenos Aires días atrás con el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, para trasladarle su preocupación por las trabas a las importaciones, al tiempo que habían pedido la quita de las alícuotas por ventas al exterior. Inclusive, se llegó a plantear un dólar diferencial como el que rige para la liquidación de la soja, en un reclamo al que pronto se sumaron otras economías regionales, como el sector frutícola de Río Negro y Neuquén

Scioli, asimismo, en el epílogo de su gestión, había recibido a directivos de la Unión Industrial de San Juan, quienes trasladaron sus inquietudes, al abordar un proyecto de sustitución de importaciones. Y había sellado un compromiso para avalar la importación de los insumos correspondientes.

Inclusive, esta semana el sector minero sanjuanino señaló que las trabas podrían generar que un ritmo más lento en esa actividad.

Las restricciones para acceder a divisas fue eje de los reclamos de industrias y cámaras de todo el país que advierten que necesitan adquirir bienes en el exterior para poder producir.

Región Centro

Antes, numerosas uniones y cámaras industriales de las provincias habían alertado sobre un duro impacto en el sector que tendría el endurecimiento de las condiciones de acceso al mercado de capitales que dispuso el Banco Central sobre finales de junio.

El reclamo fue acompañado por los gobiernos locales, que advirtieron los riesgos del cepo más rígido. El ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Eduardo Accastello señaló días atrás que en breve el 14% de las industrias provinciales vería afectada su actividad. También el gobernador santafesino Omar Perotti pidió que no se frene el ingreso de insumos ya que la provincia “genera valor agregado” y esos dólares regresan al país.

Asimismo, el martes dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mantuvo un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella en donde expresaron la incertidumbre que genera la continuidad laboral en la industria electrónica de la provincia de mantenerse estas condiciones.

En ese sentido, el fueguino se mostró optimista con la llegada de Massa al gabinete. “Nos hemos comunicado con él y nos ha manifestado el compromiso de Nación y de su equipo de ir reordenando esta situación de los dólares”, dijo Melella tras la reunión a los medios provinciales. “La falta de dólares afecta a toda la industria nacional, no solo a la de Tierra del Fuego. Al no tener dólares no se pueden traer insumos que son importantísimos para la producción”, concluyó.

Entre las cámaras que habían encendido las luces de alerta aparecen la Unión Industrial de Córdoba, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario, Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, la Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos, entre otras entidades que habían manifestado, en sintonía, que lejos de frenar la salida de dólares, las restricciones afectarían las exportaciones, y también el nivel de empleo en las respectivas provincias.