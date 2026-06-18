Sin cicatrizar golpes de Karina Milei, Ramiro Marra ahora apunta a Manuel Adorni y pide que lo echen

El fundador de La Libertad Avanza publicó una carta dirigida a Javier Milei en la que reclamó aplicar "la misma vara" para todos los funcionarios. Aunque evitó nombrarlo, el mensaje estuvo dirigido al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Alejado de La Libertad Avanza y todavía enfrentado con el sector que conduce Karina Milei , Ramiro Marra volvió a cargar este jueves contra el Gobierno. Esta vez lo hizo mediante una carta abierta dirigida al Presidente, en la que cuestionó la continuidad de Manuel Adorni y reclamó que se tomen decisiones ante una situación que, afirmó, "viene desgastando al gobierno desde hace meses".

A través de un extenso mensaje publicado en X, el exlegislador porteño evitó mencionar de manera explícita al jefe de Gabinete, pero hizo referencia al escándalo que lo rodea por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

" Este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza ", escribió Marra en uno de los pasajes más duros de la carta. Y agregó: " El día que una relación personal pesa más que la coherencia del proyecto, el proyecto empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando ".

La publicación llegó mientras crece la presión política sobre Adorni. El Senado prevé avanzar el 25 de junio con la habilitación de una interpelación para que el funcionario comparezca ante la Cámara alta el 2 de julio. Ese mismo día, la oposición podría impulsar una moción de censura si considera insuficientes sus explicaciones.

Marra aseguró que decidió escribirle a Milei " no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado " y sostuvo que los argentinos no respaldaron únicamente un programa económico, sino también una promesa de cambio institucional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RAMIROMARRA/status/2067737383517159553&partner=&hide_thread=false Carta abierta al Presidente de la Nación.



Señor Presidente:



Le escribo no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y… — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) June 18, 2026

Según planteó, la sociedad votó para terminar con "los privilegios, los acomodos y la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto". En ese sentido, advirtió que ese compromiso asumido con el electorado "hoy se está poniendo en duda".

El exreferente libertario también recordó su propia salida del espacio para reforzar su planteo. Señaló que fue apartado "de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas", aunque aseguró que eligió no confrontar públicamente porque entendía que el proyecto político era más importante que su situación personal.

"Entendí que el proyecto era más grande que yo, y que mi orgullo personal no podía estar por encima de lo que millones de personas estaban esperando", afirmó.

Sobre el final, formuló el pedido más directo al Presidente y reclamó que se aplique el mismo criterio que, según él, se utilizó para desplazarlo de La Libertad Avanza.

"Si esa misma vara se aplicó conmigo —un fundador, apartado injustamente—, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía", concluyó.