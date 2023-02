Anthony Wonsey: "En Nueva York, el jazz hoy sóloes una atracción para el turismo"

El pianista, oriundo de Chicago, estará el viernes y sábado próximos en Bebop Club, dentro del marco del festival Summertime, por el que ya vienen desfilando desde enero grandes figuras del género. El VSP Trío se completa con el contrabajista Lonnie Plaxico, también de Chicago (que grabó 12 discos de Art Blakey y sus Jazz Messengers, además de Chet Baker y Dexter Gordon) y el baterista Carmen Intorre Jr., colaborador de grandes guitarristas como George Benso, Larry Coryell y Pat Marino. EL VSP Trío, suele ser una de las atracciones de la escena del jazz de Nueva York, y en esta ocasión tocaran por primera vez, tal como explicó Wonsey, junto al trompetista Mariano Loiácono, que hace algunas semanas se lució en el Summertime dirigiendo su Big Orchestra junto al trombonista Steve Davis.

Hablando de trompetistas, el primer maestro de Wonsey fue Zilner Randolph, famoso por ser director musical y arreglador de Louis Armstrong. Preguntarle a Wonsey por su primer maestro -junto a su madre, una pianista de formación clásica que lo alentó desde muy chico- provocó una explosión de recuerdos: “Cuando pienso en Zilner siento que nunca lo pude aprovechar bien, y que si alguna vez me lo encuentro en el Cielo lo primero que haría es pedirle perdón. Yo era muy chico, empecé a estudiar con él a los 5 años, y si bien escuchaba la música de Chicago todo el tiempo no tenia idea de lo que era el jazz ni de lo que yo quería tocar. Él era una personalidad en la comunidad, no dejaba de enseñar, y de su estudio salía un alumno y entraba otro. Yo sabía que había tocado con alguien muy famoso, eso era lo único que significaba para mi Louis Armstrong a esa edad. Uno pensaría que más que un instrumento él querría enseñarte jazz, pero para él lo importante era la disciplina y que uno supiera música, escribir, componer, hacer arreglos. Ya de adolescente, escuchaba grupos populares de jazz y fusión como Spyro Gyra, yo quería tocar de otra manera, y él me obligaba a concentrarme en las partituras y no mirar mis manos en el teclado, así que un día me fui y lo dejé antes de tiempo. Pasaron los años y fui entendiendo que no lo había sabido aprovechar todo lo que habría podido”.

Como tanto el como sus colegas del VSP son de Chicago, le preguntamos si hay una diferencia entre el jazz de su ciudad y el de Nueva York, donde suelen tocar. “Claro que sí”, responde. “El lugar donde uno vive siempre marca la diferencia en la música que toca. Y en Nueva York lo usual es hacer un tipo de jazz más frío y cerebral que en Chicago, donde igual que en el Sur hay más población de clase obrera, que trabaja todo el día, y cuando a la noche te va a escuchar a un club quiere pasarla bien, quiere divertirse, y por eso yo hago swing y me gusta esa sensación de ser un ‘entertainer’. En Nueva York hay más jazz, pero el público es cosmopolita y quiere la ‘experiencia neoyorquina’: un día va a ver un musical famoso en Broadway, la noche siguiente va a algún club como Blue Note, paga 30 dólares y escucha un poco de jazz, es una especie de trampa para turistas. Y cuando logramos el cartelito de ‘Sold Out’ porque esta todo vendido, entonces sentimos que somos grandes astros del jazz”.