Acelera el proyecto GNL de YPF: busca compradores y trae dos barcos de licuefacción más al país

“Tenemos el proyecto, tenemos la ley (por el RIGI), ahora viene la parte difícil: nos tenemos que conseguir los compradores y una vez que los tengamos, vamos al financiamiento. Creo que la voy a pasar viajando los próximos dos meses” , dijo Marín durante un streaming de Energía ON , que organizó el Diario Río Negro en Neuquén.

Durante la entrevista, Marín reveló que ya mantuvo conversiones por videoconferencia con “un gobernante de un país europeo” y que dentro de un mes hará una visita a ese país para lograr las ventas. Estas exportaciones se concretarían a partir de 2029 con dos unidades de licuefacción flotantes con capacidad para 20 millones de metros cúbicos cada una, previstas en el memorando con Petronas.

Según puso averiguar Energy Report, YPF busca compradores en dos países europeos, además de India. Uno es Alemania y el otro que habría despertado interés es Francia.

¿Quiénes son los mayores compradores de GNL de Europa?

La Unión Europea es el mayor importador mundial de GNL. En 2023, la UE importó más de 120.000 millones de metros cúbicos. Los mayores importadores de GNL de la UE son Francia, España, Países Bajos, Bélgica e Italia.

Pero con la invasión rusa a Ucrania y el recorte del suministro de gas como método de presión ruso empujó a los estados miembros de la UE a desarrollar más su infraestructura de GNL. La proporción de gas ruso por gasoducto en las importaciones de la UE cayó de más del 40% en 2021 a alrededor del 8% en 2023. En el caso del gas de gasoducto y el GNL combinados, Rusia representó menos del 15% del total de las importaciones de gas de la UE.

Por ese motivo, se impulsaron grandes inversiones comunes este año, lo que les permitirá a los países beneficiarse de procedimientos simplificados y, en algunos casos, de cofinanciación a través del Mecanismo “Conectar Europa”.

GNL mapa Europa.jpg Global Energy Monitor

Según datos de la Comisión Europea y de Gas Infrastructure Europe, está previsto construir en torno a una docena de terminales de GNL en toda la UE, algunas de las cuales ya están actualmente en construcción.

Gracias a estas inversiones, la capacidad de importación de GNL de la UE aumentó en 40.000 millones de metros cúbicos en 2023, y se espera que en 2024 estén disponibles 30.000 millones de metros cúbicos adicionales.

Noruega y Estados Unidos fueron los principales proveedores de gas en 2023. Noruega aportó casi el 30 % de todas las importaciones de gas. Otros proveedores son los países del norte de África, el Reino Unido y Qatar.

Cómo es el proyecto de GNL de YPF: la felicitación a PAE

En este contexto, Marín confirmó que Argentina se convertirá en los próximos años en un país exportador de energía y que para 2031 prevé generar ingresos por u$s30.000 millones. “La ventana para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta es ahora”, afirmó, y felicitó a PAE por tomar la delantera con la firma del acuerdo con la empresa noruega Golar LNG por 20 años para la instalación del primer barco flotante de licuefacción en el país.

Barco licuefacción Golar LNG GNL. Golar posee la flota de unidades FLNG más grande del mundo por capacidad de licuefacción anual, con un historial operativo líder en el mercado. PAE

“Tenemos que recontra felicitarlos porque con eso cambia la Argentina. El proyecto de GNL es de todos, no de una compañía, nosotros lo estamos analizando, y seguramente si vemos los números que están viendo ellos, vamos a estar en el proyecto porque es lo lógico”, señaló.

Tal como anticipó este medio, el barco que trae PAE al país, propiedad de Golar LNG, tendrá una capacidad de producción de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos día de gas natural, previéndose el inicio de la operación comercial en 2027.

“Lo de PAE fue una noticia poco comentada respecto de lo que es, pero es extraordinario para la Argentina”, agregó Marín.

Fuentes de YPF indicaron a este medio que los planes de la petrolera de bandera sería traer al país dos barcos de licuefacción más, que permitan vender unos 40 millones de metros cúbicos a cada país europeo. Para logarlo, la producción nacional de gas natural se debería duplicar, con 120 millones de metros cúbicos diarios adicionales a los que ya se producen.

Marín explicó asimismo que en agosto próximo YPF seleccionará tres proyectos de ingeniería de detalle distintos para el ARGLNG que serán evaluados, y recién en julio o agosto del próximo año se realizará la primera inversión. “Ahí salimos con el proyecto, si lo logramos tenemos los primeros 40 millones, y no tiene que pasar un año más para lograr las otras ventas. Para mí la venta normal de GNL es a pequeños y muchos, tres países con 40 millones cada uno”, especificó.

“Podríamos ser el quinto exportador mundial de GNL, y creo que tenemos que lograrlo, porque así cambiamos la país. Del petróleo solo van a ser u$s15.000 millones para 2031, y los otros u$s15.000 millones son el gas. La ventana es ahora, no al 2040 ni 2050, porque los países europeos hacen los contratos ahora, porque en 2050 ellos cambian (su matriz) y si nos atrasamos, en la oferta te la gana Estados Unidos, y nos quedamos afuera”, advirtió.

Proyecto Andes: avanza la venta de áreas maduras

En otro orden, Marín aprovechó para confirmar que septiembre es la fecha límite para la entrega de las 30 áreas maduras de YPF incluidas en el plan de ventas Andes. “Depende del tiempo de cada provincia para la cesión del área, para nosotros puede ser como máximo un mes, pero no sé los tiempos de cada provincia. Nuestro objetivo era septiembre, y estamos bien de tiempos, dentro de poco se conocerán algunas de las empresas concesionadas”, dijo el titular de la compañía, que se mostró confiado de terminar el proceso a mediados de agosto.

image.png

El directivo dijo que no habrá sorpresas con los ganadores de las áreas, pero admitió que hay una en la que no preveían mucho interés y fue la más licitada. “Es un área que pensé que no iba a tener muchos oferentes y la verdad es que nos sorprendimos”, expresó, y agregó que “de todos los clusters, hay uno solo que tuvo uno o dos oferentes”.

La exportación de petróleo y la construcción del Vaca Muerta Sur

Marín también destacó los récords de producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta y aseguró que la compañía acelera su actividad, con 14 equipos de perforación activos y con la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur para exportar crudo desde el Golfo San Matías, en la zona de Punta Colorada, provincia de Río Negro. “Esta obra rompe el cuello de botella en Argentina”, sentenció en el diálogo con la periodista Victoria Terzaghi.

image.png

En ese marco, el CEO de YPF recordó que “ya tenemos en la calle la licitación para el segundo tramo del proyecto Vaca Muerta Sur”, que según explicó, incluye cuatro paquetes de obras: dos tramos de oleoducto (100 km entre Allen y Chelforó y otro de más de 350 km entre Chelforó y Punta Colorada); dos estaciones de bombeo (plantas compresoras) en Allen y Chelforó; una terminal de almacenamiento en Punta Colorada (tanque) y dos monoboyas offshore (ductos marinos). “En noviembre deberían comenzar las obras, a remover la tierra”, sostuvo.

YPF, con nuevos socios estadounidenses

Marín confirmó además el interés de dos empresas estadounidenses en los planes de YPF. Una participaría en la construcción del puerto petrolero de Punta Colorada y la segunda es Energy Transfer, con quien YPF mantiene una oferta sin compromiso (“non-binding”) hasta el 31 de diciembre próximo por la construcción de tres cañerías para el Proyecto ARGLNG. “Si ellos deciden invertir en la Argentina, aportarían el 50% del capital. Ojalá que inviertan. Es una empresa gigante, tiene 135.000 kilómetros de oleoductos y gasoductos en Estados Unidos”, detalló.

image.png

El CEO reconoció también el potencial que tiene el país en otros proyectos por fuera de Vaca Muerta como pueden ser Palermo Aike en Santa Cruz y el offshore. “Existe una continuidad de la formación de Namibia en el Mar Argentino”, afirmó el presidente de YPF, que no descartó más perforaciones tras el fracaso de Equinor en el pozo Argerich.

YPF pone en venta cinco empresas propias

Además de la venta de áreas maduras, el líder de la firma estatal ratificó que la venta de otras empresas de YPF, o con participación de la petrolera. En el listado que ya analizó el directorio, pero que todavía le falta la aprobación final figuran: YPF Brasil, YPF Chile, Refinor y dos plantas químicas en La Plata. “No generan valor para YPF”, justificó.

image.png

Por último, Marín destacó los avances en otros aspectos del “Plan 4x4” en donde la compañía logró récords de eficiencia y productividad en el desarrollo de pozos en Vaca Muerta y en la refinería de La Plata, donde se puso en marcha un plan para duplicar el margen operativo. “Ya estamos trabajando con Toyota para implementar el programa Toyota Well de la industria automotriz, va a ser un gran cambio, esperamos que esté en un año o año y medio, lo antes posible. Va a ser un cambio impresionante en la forma de operar, que nos permitirá en el corto plazo mejorar la productividad en la construcción de los pozos. YPF va a tener una productividad imbatible”, concluyó Marín.