AOG Expo 2025: Presentaron el encuentro de negocios del petróleo y gas y exposición industrial más grande de Argentina

La XV Exposición internacional del petróleo y del gas se realiza del 8 al 11 de septiembre de 2025 en La Rural. Contará con más de 540 expositores, en una superficie de más de 35.000 metros cuadrados. Esperan más de 25.000 personas.

Luego de dos años desde la AOG Expo Buenos Aires 2023 , una vez más la industria de los hidrocarburos se reunirá en la Argentina Oil & Gas Expo 2025 en La Rural , donde se darán a conocer las últimas novedades en el mercado, con actividades, charlas y conferencias especialmente dirigidas toda la cadena de valor del sector, profesionales y jóvenes.

Según revelaron los organizadores del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) , al momento el evento cuenta con un 23% más de pre-acreditados que para la misma fecha en 2023, y se esperan más de 25.000 visitantes, un nuevo récord para estos eventos.

La última AOG Patagonia fue en 2024 en Neuquén , donde se realiza estos encuentros petroleros en los años pares, y también superó todas las expectativas. Ahora, como si dijo en el lanzamiento para la prensa donde estuvo Energy Report , se esperan nuevas miles de participaciones, con una industria en crecimiento.

“Hoy el país está superando los 800.000 barriles de petróleo por día, y Vaca Muerta está superando los 500.000 barriles por día. Estamos a mitad de camino, el objetivo de la industria es llegar al millón o 1,5 millón y para eso se va a necesitar mucha actividad e inversión, pero también va a haber mucha exportación”, sostuvo Ernesto López Anadón, presidente del IAPG , al presentar el evento que realizan en conjunto con Messe Frankfurt Argentina . “Esta es la exposición industrial más grande que se desarrolla en la Argentina”, agregó el ingeniero.

Qué actividades habrá en la AOG Expo 2025 de La Rural

En el cronograma se destacan las Conferencias en la AOG, con el panel: “¿Cuántas divisas genera y generará la Industria Hidrocarburífera para la Argentina?”. Allí, se adelantó, Daniel Dreizzen, presidente de la Comisión de Análisis Económico y Planeamiento, y Milagros Piaggio, socia de Aleph Energy, presentarán el estudio que realizaron acerca de cómo impacta el ingreso de divisas al BCRA.

“Esto no se había hecho antes y es importante para conocer, dentro la cadena de valor, cómo impacta y cómo nos va a impactar a todos nosotros”, señaló López Anadón.

Otro de los infaltables en la AOG Expo es el Encuentro con los CEOs, donde los líderes de las empresas protagonistas de la industria compartirán su visión en una serie de paneles moderados por el propio López Anadón. Por el escenario principal de los 4 auditorios que tendrá la Expo, desfilarán:

Encuentro de CEOs lunes 8 de septiembre, desde las 17

Ricardo Markous (Tecpetrol), Sergio Mengoni (Total Austral-TotalEnergies), Francisco Di Raimondo (Moto Mecánica Argentina), Margarita Esterman (Spark Energy Solutions) y Horacio Marín (YPF).

Encuentro de CEOs martes 9 de septiembre, desde las 17

Martín Rueda (Harbour Energy Argentina), Ana Simonato (Chevron), Julián Escuder (Pluspetrol), Alejo Calcagno (Techint Ingeniería y Construcción), Carlos Mundín (BTU) y Pablo Brottier (SACDE).

Encuentro de CEOs miércoles 10 de septiembre, desde las 17

Ricardo Hösel (Oldelval), Tomás Córdoba (Compañía MEGA), Jorge Garza Vidal (SLB Argentina, Bolivia & Chile), Héctor Gutiérrez (Halliburton), Adrián Martínez (Calfrac WS Argentina) y Andrea Previtali (Tenaris Cono Sur).

Leonardo Brkusic (GAPP|Tecnología Argentina), Inés M. Gerbaudo (Clúster Industrial de Petróleo, Gas y Minería de Córdoba), Daniel Gonzalez (Centro PymeADENEU), Óscar Sardi (TGS), Daniel Ridelener (TGN) y Hernán Pardo (Camuzzi).

Más actividades habrá en la AOG Expo 2025 de La Rural

Además, en el marco de la exposición, tendrá lugar el 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos. Al respecto, el director técnico de Petróleo y Gas, Daniel Rellán, señaló: “Va a ser un congreso muy productivo para las operadoras. Esta edición tuvimos una gran convocatoria con récord de presentación de sinopsis”. Según explicó Rellán, en la previa recibieron 95 sinopsis para presentar públicamente en el congreso, y un comité eligió 45, principalmente enfonfocados en el no convencional, aunque habrá de otros temas también.

A su vez, destacó los temas que se tratarán en las Mesas redondas del Congreso: Refractura de pozos en No Convencionales; Optimización y Eficiencia de los Controles Organizacionales y Administrativos de la Gestión de Riesgos; IA y Optimización de parámetros de Perforación, entre otras.

AOG Patagonia 2024 Neuquén IAPG Rondas de Negocios, un clásico de la AOG Expo en La Rural. Para esta edición se agendaron 2.300 reuniones, con más de 9.000 personas inscriptas.

La gran novedad de esta edición es la Plaza de Máquinas que se realiza por primera vez en la exposición en Buenos Aires y contará con una superficie al aire libre de 2.000 m2 donde 22 empresas mostrarán maquinaria de gran porte.

Según indicó IAPG en un comunicado de prensa, a su vez, superándose edición tras edición en cuanto a su convocatoria, tendrá lugar la 9° edición de Jóvenes Oil & Gas (JOG), dirigida a estudiantes avanzados y recién graduados que quieren incorporarse a la industria. Allí se tratarán temáticas como los proyectos estratégicos de petróleo y gas, eficiencia y competitividad, ingreso y desarrollo de carrera, transición energética y sustentabilidad.

A lo largo de la conferencia también se destacó el crecimiento de las Rondas de Negocios, ámbito que conectará a potenciales compradores extranjeros con productores argentinos de la industria del petróleo y del gas en condiciones de exportar. Hasta el momento se han agendado 2.300 reuniones, con más de 9.000 personas inscriptas. “La AOG Expo es más que una exposición, es un encuentro de negocios, y esa ha sido la puesta del IAPG poniéndole valor agregado”, señalaron.

Con respecto al Innovation Day, que ofrecerá charlas inspiradoras, casos reales, networking y mesas redondas con referentes de la industria, Rellán señaló: “Es una actividad que busca romper paradigmas y ver cómo la innovación se fue implementando en distintas compañías y en otras industrias; y qué impacto y resultados obtuvieron”.

Innovation Day Expo AOG 2025

Cómo acreditarse AOG Expo 2025 en La Rural: entrada libre y gratuita

La acreditación es on line en la página web oficial de la AOG Expo de La Rural: https://aog.com.ar/acreditate-on-line/

Según el IAPG, es un evento orientado a empresarios y profesionales del sector; el ingreso es sin cargo y para acreditarse se debe presentar documento de identidad; y los menores de 16 años deben ingresar acompañados de un adulto.

Las instituciones educativas relacionadas con el sector que estén interesados en concurrir a la muestra como una actividad extracurricular para que los estudiantes complementen la educación formal en las aulas, solo podrán visitar la exposición previa autorización del organizador.

Los visitantes pueden acreditarse en simples pasos: primero deben crear una cuenta y completar los datos. Luego, se recibirá una credencial digital personalizada para imprimir y acceder con a la AOG Expo 2025.