Tragedia en el Congo: al menos 200 muertos tras el derrumbe de una mina de coltán

El grupo rebelde que controla la zona minera cuestionó el número de fallecidos. El conflicto interno escala en el país africano.

El derrumbe en una mina del Congo dejó al menos 200 muertos.

Un derrumbe en una mina de coltán dejó al menos 200 muertos en el este de la República Democrática del Congo , según informaron las autoridades del país. Sin embargo, el número de víctimas fue cuestionado por el grupo rebelde que controla la zona minera .

El accidente ocurrió el martes en las minas de Rubaya , un importante yacimiento situado en una región rica en minerales y dominada por el grupo rebelde M23 .

La información fue difundida a través de un comunicado del Ministerio de Minas del Congo , que señaló que se trata de uno de los episodios más graves registrados recientemente en las explotaciones mineras de la región.

Desde el M23 , que controla el área, rechazaron la cifra de fallecido s informada por el gobierno congoleño. La funcionaria rebelde Fanny Kaj aseguró que el derrumbe no ocurrió como consecuencia de un deslizamiento de tierra, sino que se trató de un ataque aéreo.

“Puedo confirmar que lo que la gente está publicando no es cierto. No hubo deslizamiento de tierra; hubo bombardeos , y el número de muertos no es el que la gente está diciendo. Se trata simplemente de unas cinco personas que murieron”, declaró.

Rebeldes Congo Euronews

En contraste, testigos que trabajan en la zona describieron un escenario mucho más grave.

El minero Ibrahim Taluseke afirmó que participó en las tareas de recuperación de cuerpos: “Tenemos miedo, pero son vidas las que están en peligro”.

Posteriormente, el hombre agregó: “Los dueños de las minas no aceptan que se revele el número exacto de muertes”.

El conflicto en el Congo

La zona de Rubaya se encuentra en el corazón del este de la República Democrática del Congo, una región rica en recursos minerales que durante décadas estuvo atravesada por conflictos armados.

En esta área operan diversas milicias y fuerzas armadas, entre ellas el M23, un grupo rebelde que, según distintos informes internacionales, cuenta con apoyo de Ruanda.

El resurgimiento reciente de este movimiento intensificó la violencia en la región y agravó una crisis humanitaria que ya era considerada una de las más graves del mundo.

El valor estratégico del coltán

La República Democrática del Congo es uno de los principales productores mundiales de coltán, un mineral negro que contiene tantalio, un metal clave para la fabricación de dispositivos electrónicos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que el país produjo alrededor del 40% del coltán mundial en 2023.

El tantalio es fundamental para la producción de teléfonos inteligentes, computadoras y motores de aeronaves, lo que convierte a este recurso en un elemento estratégico para la industria tecnológica global.

Las minas de Rubaya por sí solas representan más del 15% del suministro mundial de tantalio.

El control rebelde de las minas

El grupo M23 tomó el control de Rubaya en mayo de 2024 y desde entonces administra la actividad minera de la zona.

De acuerdo con un informe de Naciones Unidas, los rebeldes comenzaron a cobrar impuestos sobre el comercio y el transporte de coltán, lo que les permitió generar al menos u$s800.000 mensuales.

Estos ingresos se convirtieron en una fuente clave de financiamiento para el movimiento armado, causa principal de varias disputas.

Una crisis humanitaria prolongada

El este de la República Democrática del Congo atraviesa una crisis humanitaria de gran magnitud desde hace décadas. Diversos conflictos armados provocaron el desplazamiento de más de 7 millones de personas, entre ellas más de 300.000 que abandonaron sus hogares desde diciembre pasado.

En junio, los gobiernos del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos, mientras continúan las negociaciones entre el gobierno congoleño y los grupos rebeldes.

Sin embargo, los combates siguen activos en distintos frentes de la región oriental del país y continúan provocando víctimas civiles y militares.

El acuerdo firmado también abrió la puerta a un mayor acceso a minerales críticos para el gobierno de Estados Unidos y para empresas estadounidenses interesadas en estos recursos estratégicos.

La tragedia en Rubaya se suma a otro derrumbe ocurrido el mes pasado en la misma región, que también dejó más de 200 muertos.