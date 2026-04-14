Avanza la privatización de Transener: empresas presentaron ofertas técnicas + Seguir en









El proceso forma parte del plan oficial para reducir la participación estatal en el sector energético.

El Gobierno avanza con la venta de un activo estratégico y prevé adjudicarlo en junio. La operación busca consolidar un esquema con mayor protagonismo del sector privado en la energía.

El Gobierno dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, al avanzar con la apertura de las ofertas técnicas presentadas por compañías interesadas en quedarse con la participación estatal.

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La operación forma parte de una licitación pública nacional e internacional para vender el 50% del paquete accionario que el Estado posee en Citelec, la sociedad que controla Transener. En esta instancia inicial, tres empresas formalizaron sus propuestas y acreditaron sus antecedentes conforme a los requisitos del pliego.

Avanza la privatización de Transener Transener es un actor clave del sistema energético argentino: administra la red de alta tensión que conecta gran parte del país, con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV y una extensa infraestructura que atraviesa el territorio de norte a sur.

La venta se inscribe en el plan oficial de desprenderse de activos energéticos bajo control estatal y reducir la participación pública en el sector. En ese marco, el Gobierno busca avanzar hacia un esquema donde la operación del servicio quede mayoritariamente en manos privadas, bajo regulación estatal.

El cronograma prevé ahora la apertura de las ofertas económicas en las próximas semanas, mientras que la adjudicación final podría concretarse en junio si se cumplen los plazos establecidos.

Desde el Ejecutivo consideran que la operación marcará el cierre de una etapa en la que el Estado participó directamente en la transmisión eléctrica y apuntan a consolidar un modelo alineado con el marco regulatorio vigente, que prioriza la gestión privada del servicio.

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