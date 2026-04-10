Bypass de Añelo: adjudican obra clave para Vaca Muerta y la logística energética

El proyecto contempla la construcción y mejora de 51 kilómetros de rutas provinciales, incluyendo el nuevo tendido y repavimentación de las rutas N° 8 y N° 17.

Con esta obra, Neuquén busca dar respuesta a una demanda histórica de Añelo, y al mismo tiempo consolidar una infraestructura acorde al crecimiento proyectado de Vaca Muerta.

Neuquén dio un paso decisivo para mejorar la infraestructura en el corazón de Vaca Muerta. El Fideicomiso Bypass de Añelo adjudicó la construcción de la esperada obra estratégica, que permitirá desviar el tránsito pesado del casco urbano de la localidad neuquina y optimizar la logística hidrocarburífera.

El proyecto contempla la construcción y mejora de 51 kilómetros de rutas provinciales , incluyendo el nuevo tendido y repavimentación de las rutas N° 8 y N° 17, además del denominado “Camino de la Tortuga”, un nexo vial clave que conectará ambas trazas. La obra tendrá un plazo de ejecución de 18 meses, con finalización prevista para octubre de 2027.

El anuncio se formalizó en un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa , junto al ministro de Economía provincial Guillermo Koenig y el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea , quien participó en representación del fideicomiso. También estuvo presente León Zakalik , titular de Rovella Carranza, una de las empresas de la UTE ganadora junto a Luis Losi S.A.

La iniciativa busca resolver uno de los principales cuellos de botella de la región: el tránsito pesado que hoy atraviesa la localidad, impulsado por la intensa actividad petrolera. En ese sentido, Figueroa destacó el impacto directo en la calidad de vida y la seguridad vial.

“ Estamos avanzando en un esquema innovador de articulación público-privada que nos permite ordenar el tránsito en una de las zonas más dinámicas de la provincia ”, señaló el mandatario. Y agregó: “ Buscamos que el tránsito pesado deje de atravesar la localidad, mejorando la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos ”.

El gobernador también remarcó que el bypass forma parte de un plan más amplio de infraestructura: “Estamos ordenando la infraestructura para acompañar el crecimiento, agilizar la logística y garantizar que cada obra impacte directamente en la vida cotidiana de los neuquinos”.

Financiamiento privado y coordinación inédita

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su esquema de financiamiento. La obra será costeada por un consorcio de diez grandes operadoras del sector energético, en el marco de un acuerdo con la provincia. Participan compañías como Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Shell, Tecpetrol, Total Austral, Vista Energy y YPF, entre otras.

Este modelo de articulación público-privada marca un precedente en el desarrollo de infraestructura vinculada al crecimiento energético del país.

Para Ormachea, el impacto de la obra es claro: “La obra del bypass es estratégica porque mejorará la fluidez del tránsito en el corazón de Añelo y aportará mayor seguridad a los corredores viales”. Además, subrayó el rol de la industria en su concreción: “Estamos cumpliendo con los plazos previstos, ejecutando la obra que planificamos gracias a la sinergia de toda la industria”.

Obras complementarias para Vaca Muerta

La obra del bypass se complementa con la reciente inauguración del Parque Industrial Vaca Muerta, un desarrollo impulsado por la empresa ZLT que apunta a ordenar, potenciar y escalar la red de proveedores del sector hidrocarburífero. Ubicado en el kilómetro 5, sobre la Ruta Provincial 17, a apenas cinco minutos de Loma Campana, el predio se proyecta como un nuevo nodo logístico para empresas que operan o buscan desembarcar en la región.

El parque se levanta sobre un masterplan de 35 hectáreas, con 106 lotes industriales que van desde los 1.350 hasta los 27.000 metros cuadrados, diseñados para albergar desde pymes hasta grandes compañías de servicios. La propuesta combina lotes escriturables, infraestructura completa y flexibilidad operativa, en un contexto donde la demanda de espacio industrial crece al ritmo de la actividad.

La adjudicación a la UT Losi–Rovella Carranza se definió tras un proceso licitatorio en el que se presentaron nueve ofertas. La propuesta del consorcio resultó la mejor valorada por su competitividad económica y solidez técnica, consolidando su posicionamiento en obras de infraestructura de gran escala.

Con esta obra, Neuquén busca dar respuesta a una demanda histórica de Añelo, epicentro del desarrollo no convencional argentino, y al mismo tiempo consolidar una infraestructura acorde al crecimiento proyectado de Vaca Muerta.

El bypass no solo aliviará el tránsito urbano, sino que se convertirá en una pieza clave para mejorar la eficiencia logística de uno de los polos energéticos más importantes de América Latina.