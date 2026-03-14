YPF y la empresa global SLB sellaron un acuerdo de capacitación en el Instituto Vaca Muerta

Horacio Marín y Olivier Le Peuch visitaron el bloque Loma Campana y sellaron un convenio para impulsar la capacitación de técnicos en la cuenca neuquina.

Directivos de ambas compañías observaron operaciones de perforación y fractura durante la recorrida por el principal desarrollo shale del país.

El desarrollo de Vaca Muerta continúa sumando alianzas con empresas de peso en la industria energética global. La petrolera YPF y la compañía de servicios petroleros SLB (ex Schlumberger) firmaron un acuerdo de cooperación vinculado a la capacitación técnica de trabajadores del sector, en el marco de la creación del Instituto Vaca Muerta (IVM).

La firma del convenio se concretó durante una visita a Loma Campana , el principal bloque de shale oil de la Argentina, donde el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , recibió al director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch , junto a una delegación técnica de la empresa.

El objetivo del instituto es formar técnicos especializados para la industria no convencional , un área que demanda cada vez más personal capacitado a medida que avanza el desarrollo de la cuenca. La institución será inaugurada el 16 de marzo en el Polo Tecnológico de Neuquén y ofrecerá programas de capacitación orientados a la práctica operativa, con foco en seguridad, eficiencia y formación técnica aplicada a la industria petrolera .

Durante la recorrida, las autoridades observaron equipos de perforación y operaciones de fractura que se realizan en el área, uno de los desarrollos no convencionales más relevantes de la región.

Allí, Marín destacó el posicionamiento alcanzado por el desarrollo neuquino. “ Es un orgullo mostrar los resultados que alcanzamos en Vaca Muerta, que hoy nos ubican en una posición muy competitiva a nivel mundial ”, señaló. Por su parte, Le Peuch remarcó que la formación no convencional argentina constituye una de las oportunidades energéticas más relevantes del mundo y ratificó el compromiso de la compañía de seguir aportando tecnología y conocimiento al desarrollo del sector.

De la visita también participaron Carmen Rando Bejar, presidenta de SLB para las Américas, y Patricio Whitney, director general de la compañía para Argentina, Bolivia y Chile.

Productividad y costos en el shale argentino

En el encuentro también se analizaron indicadores operativos que muestran el crecimiento de la producción en los últimos años. Según datos presentados por la compañía, YPF ya supera los 200.000 barriles diarios de producción propia, con niveles de productividad que comienzan a compararse con operaciones de referencia en Estados Unidos.

Otro de los datos destacados fue el costo de producción en los bloques centrales de la compañía. El lifting cost se ubica actualmente alrededor de u$s4,2 por barril, mientras que el precio de equilibrio (break even) del desarrollo ronda los u$s40.

Este nivel de costos permite sostener la competitividad del proyecto incluso en escenarios de volatilidad internacional, más aún en un contexto en el que el precio del barril de petróleo supera los u$s100, impulsado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En términos operativos, YPF informó que entre 2023 y 2026 logró mejoras significativas en la eficiencia de sus operaciones. La velocidad de perforación aumentó un 66%, mientras que el ritmo de fractura hidráulica creció un 61%, avances que la empresa vincula a la incorporación de nuevas tecnologías en el desarrollo de pozos.

El rol de SLB en la industria energética

La presencia del CEO de SLB en Neuquén refleja la importancia que ha adquirido Vaca Muerta dentro del mapa energético global. La compañía es considerada la mayor empresa de servicios tecnológicos para la industria petrolera del mundo, con presencia en decenas de países.

Fundada en 1926 por los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger, la firma fue pionera en el desarrollo del perfilaje eléctrico, una herramienta clave para la exploración de hidrocarburos. En los últimos años, además de su actividad tradicional en perforación y completación de pozos, la empresa amplió su estrategia hacia proyectos vinculados con descarbonización y nuevas fuentes de energía.

Olivier Le Peuch, quien dirige la compañía desde 2019, cuenta con más de 35 años de trayectoria dentro del grupo y ocupó distintos cargos ejecutivos antes de asumir la conducción global de la firma.