Combustibles: YPF ajusta sus precios tras el salto del petróleo por encima de los u$s100

La petrolera aplicará el ajuste desde las 0 del sábado. El Brent superó los u$s100 por barril por la extensión del conflicto en Medio Oriente. Las compañías privadas ya habían incrementado entre 2% y 5% sus precios.

YPF aplicará un aumento promedio del 1% en nafta y gasoil desde este sábado.

YPF aumentará un 1% promedio los precios de la nafta y el gasoil a partir de las 0 horas de este sábado en todo el país. La compañía atribuyó la actualización a la suba del precio internacional del petróleo , en un contexto marcado por la extensión del conflicto en Medio Oriente.

El Brent , referencia para el mercado argentino, superó los u$s100 por barril , mientras que el WTI se ubicó en torno a los u$s93. Frente a este escenario, las petroleras privadas ya habían aplicado incrementos de entre 2% y 5% en los precios de los combustibles.

De esta manera, YPF decidió realizar un ajuste menor al implementado por sus competidoras y mantener el esquema de buffer de precios , mediante el cual busca evitar trasladar de manera inmediata la volatilidad internacional al mercado local.

“Esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo”, señaló la empresa.

Desde YPF explicaron que este mecanismo apunta a evitar trasladar toda la volatilidad del petróleo a los precios locales , al mismo tiempo que busca acompañar la evolución de la demanda en un escenario de libre mercado.

Cómo funcionará el sistema de precios de YPF

La compañía también ratificó que continuará utilizando su esquema de micropricing, que permite modificar los valores de acuerdo con distintas variables comerciales.

El sistema contempla la evolución de la oferta y la demanda, la competencia, las franjas horarias, los corredores y las zonas geográficas. El objetivo es adecuar los precios a las características de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de la red.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había anticipado durante una entrevista que la evolución del precio internacional del petróleo podía derivar en nuevos ajustes. “Vamos a ir viendo cómo va el precio del petróleo y los márgenes que se están teniendo, porque esto dejó de ser algo de corto plazo”, señaló.

El ejecutivo también sostuvo que la compañía continuará ajustando sus valores en función del comportamiento de la demanda. “YPF va a ir moviendo en función de la demanda. Vamos a seguir con el proyecto que llamamos buffer: yo te ayudo como me ayudás”, explicó.

Marín agregó que la petrolera seguirá observando la evolución del mercado antes de definir nuevas modificaciones: “Tenemos el proyecto de micropricing, y vamos a ir viendo cómo va la oferta y la demanda. Tenemos que ir viendo cómo se mueve el mercado, que es lo lógico”.

Qué hicieron las otras petroleras

El aumento de YPF llega después de que Shell, Axion y Puma, entre otras compañías, actualizaran sus precios en las estaciones de servicio. Los incrementos aplicados por las petroleras privadas se ubicaron entre 2% y 5%, en respuesta al salto registrado por el valor internacional del crudo.

YPF, que concentra una parte importante del mercado de combustibles argentino, había mantenido sus precios durante algunos días mientras analizaba la evolución del petróleo y de la demanda interna.

Con la actualización anunciada para este sábado, la compañía busca sostener el esquema de precios que venía aplicando desde los últimos meses y, al mismo tiempo, comenzar a reflejar parcialmente el nuevo escenario internacional.

La venta de combustibles acumula siete meses de caída

El ajuste se produce además en un contexto de retroceso en el consumo de combustibles. En agosto, las ventas de nafta y gasoil cayeron 2,19% interanual, con un total de 1.389.254 metros cúbicos comercializados. En la comparación mensual, en cambio, se registró una mejora del 0,57% promedio.

Durante 2026, el sector solo había mostrado una variación positiva en enero, cuando se comercializaron 1.423.721 metros cúbicos. Desde entonces, las ventas acumularon siete meses consecutivos de caída, con un retroceso acumulado del 2,4%.

La disminución del consumo se extendió a 20 jurisdicciones durante agosto en la comparación interanual. Los mayores retrocesos se registraron en Santa Cruz, con una baja del 12,91%; Tierra del Fuego, con 10,74%; y Mendoza, con 9,76%.

En el otro extremo, Neuquén, Córdoba, La Pampa y San Luis mostraron aumentos en el consumo durante el mismo período.

El comportamiento de la demanda será uno de los factores que YPF seguirá teniendo en cuenta a través de su esquema de micropricing, junto con la evolución del precio internacional del petróleo y las condiciones de competencia en cada mercado.