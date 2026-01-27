Diablillos acelera su desarrollo: AbraSilver avanza con nuevas perforaciones y una inversión RIGI de u$s760 millones

Con respaldo de Salta y Catamarca, AbraSilver profundiza la exploración avanzada en Diablillos, lanzó la Fase VI de perforación y estima una inversión total superior a u$s 760 millones.

El proyecto Diablillos , uno de los desarrollos de plata y oro más avanzados del norte argentino, atraviesa una etapa decisiva. En las últimas semanas, la iniciativa operada por AbraSilver Resource Corp. sumó el respaldo institucional de la provincia de Salta , puso en marcha un ambicioso programa de perforación diamantada y avanzó en su presentación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión estimada superior a los u$s760 millones de CAPEX total a lo largo de la vida útil de la mina.

En ese marco, el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo , visitó el proyecto en el marco de la Agenda de Recorridos Territoriales que impulsa desde el inicio de su gestión. Durante la recorrida, las autoridades provinciales mantuvieron un intercambio técnico con los equipos de AbraSilver , interiorizándose sobre los avances de exploración, los resultados obtenidos y las perspectivas de desarrollo de Diablillos , un emprendimiento ubicado en el límite entre Salta y Catamarca que busca diversificar la matriz productiva provincial.

Desde el Gobierno salteño destacaron que la presencia en campo reafirma “una gestión minera cercana, territorial y activa, que prioriza el seguimiento directo y el acompañamiento a iniciativas que promueven inversión, empleo y desarrollo sostenible”.

En el marco de la Agenda de Recorridos Territoriales el secretario Carrizo ya visitó mina Lindero , una operación de oro a gran escala operada por Mansfield Minera S.A.; el proyecto de litio Sal de Oro operado por la surcoreana POSCO y recorrió el proyecto de litio Centenario Ratones , operado por Eramine Sudamérica S.A., subsidiaria del grupo francés Eramet. Una de las próximas visitas en la Puna salteña será el proyecto Taca Taca.

A través de un video institucional, el geólogo Gonzalo Montebelli, Project Manager de AbraSilver , explicó que Diablillos cuenta con más de 60 años de historia y corresponde a un sistema epitermal de plata y oro. “Detrás mío están el cerro Oculto y el cerro Vallo, donde se concentran la mayoría de las perforaciones históricas y donde se definió gran parte del recurso”, detalló.

Montebelli precisó que el proyecto se encuentra actualmente en exploración avanzada y transita sus últimos años antes de pasar a construcción y producción. “Junto al equipo de Geología estamos desarrollando la ingeniería y la factibilidad para poder anunciar en el corto plazo el inicio de la construcción. Inicialmente proyectamos 15 años de producción, con potencial de expansión que podría duplicar ese plazo”, afirmó. Y agregó: “La plata y el oro son hoy metales muy relevantes a nivel internacional, y creemos que Diablillos tendrá una larga historia productiva en Salta”.

Nueva campaña de perforación y foco en expandir recursos

En paralelo a la agenda institucional, AbraSilver puso en marcha su programa de perforación diamantada de Fase VI, totalmente financiado, por un total estimado de 15.000 metros distribuidos en unos 50 pozos. La campaña apunta a ampliar y mejorar los recursos minerales existentes, además de evaluar objetivos de alta prioridad en todo el distrito.

El objetivo central es extender la mineralización de oro y plata más allá de los límites conceptuales actuales de los tajos abiertos en Oculto Este, Oculto Noreste, Cerro Bayo y JAC. A su vez, se planificaron perforaciones específicas para evaluar mineralización alojada en sulfuros y sistemas tipo pórfido en Oculto Deep y Cerro Viejo.

John Miniotis, presidente y CEO de AbraSilver, señaló que la finalización exitosa de la Fase V marcó “otro hito importante para Diablillos”, ya que esos resultados se incorporarán a una estimación actualizada de Recursos Minerales que servirá de base para el Estudio Definitivo de Factibilidad (DFS), previsto para el segundo trimestre de 2026. “Con la Fase VI ya en marcha, nuestro enfoque es desbloquear potencial adicional más allá del DFS”, remarcó.

Por su parte, el geólogo jefe Dave O’Connor destacó que la Fase V arrojó “impresionantes intervalos de mineralización aurífera” que se extendieron fuera de los límites conceptuales del tajo abierto en Oculto Este, confirmando la escala y continuidad del sistema. “La Fase VI fue diseñada para capitalizar ese éxito, ampliando zonas conocidas y probando nuevos objetivos en todo el distrito”, explicó.

Entre las novedades de esta etapa se incluye el objetivo Condoryacu, ubicado a unos 3 kilómetros al sur del tajo conceptual Oculto, donde la empresa firmó recientemente una opción de adquisición. También se profundizarán trabajos en JAC, Sombra y Fantasma, con el objetivo de evaluar continuidad entre yacimientos y seguir impulsando el crecimiento de recursos.

Según resultados recientes de la Fase V en JAC -que se incorporarán al próximo informe de recursos-, la mineralización de plata continúa presente en los márgenes del yacimiento, aunque con disminución de leyes al alejarse del núcleo principal, según reveló El Pregón Minero.

Los resultados de la fase V de perforación

La empresa anunció recientemente los resultados finales de la fase V de perforación en Diablillos, los cuales se incorporarán a la próxima estimación de Recursos Minerales (MRE) que sustentará el Estudio de Factibilidad Definitiva (DFS) previsto para el segundo trimestre de 2026.

Los ensayos confirmaron amplias zonas de mineralización de plata y oro cerca de la superficie en el área JAC, extendiéndose más allá de los límites del recurso actual. Entre los resultados más destacados se encuentran 57 metros a 51 g/t de plata (DDH 25-096), 13 metros a 477 g/t de plata (DDH 25-099) y un intercepto de 17 metros a 432 g/t de plata y 1,10 g/t de oro (DDH 25-104), incluyendo 6 metros con 1.093 g/t de plata y 2,42 g/t de oro entre JAC y Oculto, demostrando la continuidad de la mineralización de alta ley en el corredor estructural y el potencial de crecimiento de recursos minerales adicionales. En Cerro Viejo, las perforaciones confirmaron mineralización tipo pórfido a profundidad con oro, cobre y plata de baja ley.

En paralelo, el proyecto continúa avanzando en su marco regulatorio y de inversión: los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en Salta y Catamarca progresan según lo previsto, con consultas comunitarias finales esperadas para febrero y la aprobación formal poco después. Además, la solicitud bajo el RIGI sigue vigente y se espera su aprobación antes de fin del primer trimestre de 2026, asegurando que el proyecto mantenga su marco para futuros desarrollos y expansión de recursos.

RIGI, permisos y una inversión superior a u$s760 millones

Con motivo de la presentación del proyecto al RIGI, ejecutivos de AbraSilver detallaron que Diablillos fue ingresado al régimen sobre la base del estudio de prefactibilidad actualizado a fines de 2023 y la estimación de recursos revisada en 2025.

Eugenio Ponte, country manager de la compañía, precisó al Pregón Minero que la inversión total proyectada supera los u$s760 millones, de los cuales aproximadamente u$s480 millones corresponden a activos computables dentro del RIGI. Tras la presentación, la empresa mantuvo una primera reunión técnica con áreas del Gobierno nacional encargadas de evaluar los proyectos. “Fue muy positiva: pudimos explicar el proyecto, evacuar dudas y recibir sugerencias para mejorar la presentación”, indicó.

En paralelo, AbraSilver avanza con los permisos ambientales de explotación en ambas provincias. El Informe de Impacto Ambiental ya fue presentado en Salta y Catamarca, y la empresa estima obtener las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) durante los primeros meses de 2026. Ambas jurisdicciones trabajan de forma coordinada a través de una comisión interprovincial creada específicamente para Diablillos, aunque los trámites administrativos son independientes.

Hernán Zaballa, director de AbraSilver, explicó que el proyecto depende de cuatro hitos que avanzan en simultáneo: aprobación del RIGI, obtención de las DIAs, ratificación legislativa del acuerdo interprovincial y finalización del estudio de factibilidad. “Todos estos procesos están relacionados. Sin DIAs y sin el acuerdo aprobado por las legislaturas, no se puede completar la factibilidad bancable ni iniciar la construcción”, subrayó.

De acuerdo con el cronograma actual, la compañía apunta a iniciar la construcción a mediados de 2026, con un período estimado de obra de dos años y medio, para comenzar la producción en 2029. En esta primera etapa se proyecta una mina a cielo abierto, con posibilidad futura de incorporar minería subterránea.

El financiamiento ya comenzó a materializarse mediante colocaciones de acciones estructuradas por bancos de inversión canadienses bajo la modalidad “bought deal”, que permite a la empresa recibir el capital de forma inmediata. Zaballa señaló que el acceso al equity hoy es “muy fluido”, impulsado por los precios internacionales del oro y la plata y por el nivel de avance del proyecto.

Manuel Benítez, vicepresidente de Asuntos Públicos, destacó que Diablillos es uno de los proyectos de plata mejor posicionados del país y que el respaldo de Salta y Catamarca resulta clave para la seguridad jurídica. “Un proyecto sin seguridad jurídica no puede avanzar. Hoy vemos un fuerte entusiasmo del mercado y un contexto argentino mucho más favorable para inversiones de largo plazo”, afirmó.

AbraSilver proyecto Diablillos oro y plata Además del potencial en metales preciosos, el área de Diablillos -de unas 11.000 hectáreas- presenta perspectivas para cobre. Hasta el momento, AbraSilver ya invirtió cerca de 100.000 metros de perforación.

En materia fiscal y operativa, el acuerdo interprovincial establece una división 50/50 entre Salta y Catamarca en regalías, proveedores y mano de obra local, con un mínimo del 70% de contratación regional distribuido entre ambas jurisdicciones. Actualmente, la plata paga un derecho de exportación del 4,5%, mientras que el oro está exento; sin embargo, de aprobarse el RIGI, Diablillos quedaría liberado de esos derechos a partir del tercer año.

Zaballa remarcó que el RIGI ofrece estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por 30 años, además de un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas que alcanza el 100% al cuarto año, un punto considerado central para proyectos mineros de gran escala.

Mirando hacia adelante, los ejecutivos coincidieron en que 2026 será un año clave. “Si se aprueba el RIGI, las DIAs y la factibilidad, podremos tomar la decisión final de inversión”, resumió Zaballa. Ponte agregó que será un punto de inflexión no solo para Diablillos, sino para toda la minería argentina, mientras que Benítez concluyó: “Estamos en el mejor lugar y en el mejor momento. El mercado internacional acompaña y Diablillos tiene todo para convertirse en uno de los grandes proyectos de plata del país por muchos años”.