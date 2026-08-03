Designan a Emiliano Luaces Rudyj al frente de la Autoridad Regulatoria Nuclear + Agregar ámbito en









La medida fue oficializada mediante el Decreto 694/2026. El Ejecutivo aceptó la renuncia de Leonardo Juan Sobehart y nombró a su reemplazante como presidente del directorio del organismo.

ARN

El Gobierno oficializó este lunes la designación de Emiliano Manuel Luaces Rudyj como nuevo presidente del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 694/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el secretario general de la Presidencia, Diego César Santilli.

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La norma también acepta la renuncia de Leonardo Juan Sobehart, quien dejó el cargo a partir del 31 de julio de 2026.

De acuerdo con el decreto, Luaces Rudyj asumió la presidencia del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear desde el 1° de agosto de 2026.

La Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo descentralizado que actúa en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, es el ente encargado de la regulación y fiscalización de la actividad nuclear en el país.

La designación se realizó en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y el artículo 1° del Decreto 1224/2001.