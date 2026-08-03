Irán impulsa la creación de un mecanismo de seguridad entre países islámicos + Agregar ámbito en









El ministro interino de Defensa, Mayid Ibn al-Reza, cuestionó la presencia de fuerzas extrarregionales en Medio Oriente y sostuvo que representan un factor de inestabilidad, en medio de las tensiones tras los ataques contra bases militares de EEUU.

El ministro iraní propone crear un mecanismo de seguridad regional islámico. Captura de pantalla

El ministro interino de Defensa de Irán, Mayid Ibn al-Reza, afirmó que la seguridad de Medio Oriente debe quedar en manos de los propios países de la región y propuso avanzar en la creación de un mecanismo conjunto entre naciones islámicas. Además, sostuvo que la presencia de fuerzas militares extrarregionales incrementa la inestabilidad, en medio de la escalada de tensión tras los ataques iraníes contra bases de Estados Unidos.

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"La reciente guerra demostró que la seguridad regional debe ser garantizada por los propios países de la región y que la presencia de fuerzas extranjeras no solo no aporta seguridad, sino que incrementa la desconfianza, la incertidumbre y la inseguridad", afirmó el funcionario durante una conversación telefónica con el ministro de Defensa de Turquía, Yaar Güler.

Durante el diálogo, Ibn al-Reza volvió a plantear la propuesta de conformar una alianza integrada por Irán, Turquía, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y otros Estados musulmanes. Ambos ministros también analizaron la situación regional, el cumplimiento del alto el fuego entre Irán y EEUU y las posibilidades de fortalecer la cooperación en materia de defensa y seguridad entre Teherán y Ankara.

El ministro iraní aseguró que su país aceptó el alto el fuego con Washington en junio con el objetivo de contribuir a la estabilidad regional y a pedido de varios países vecinos. Sin embargo, remarcó que Teherán mantiene su desconfianza hacia Estados Unidos "por su historial de incumplimientos" y advirtió que responderá de manera proporcional ante cualquier violación del acuerdo.

Mayid Ibn al-Reza propuso un mecanismo de seguridad entre países islámicos y aseguró que la presencia de fuerzas militares extranjeras agrava la inestabilidad en Medio Oriente. APFD Cómo sigue el conflicto entre EEUU e Irán El 17 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos. Ese acuerdo permitió la reapertura del estrecho de Ormuz y dio inicio a un período de dos meses de negociaciones para intentar alcanzar un pacto nuclear definitivo.

No obstante, desde la firma del memorando continuaron los ataques cruzados. Mientras que Donald Trump dio por terminado el acuerdo, Irán volvió a anunciar el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que, antes del conflicto, transitaba cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo. En respuesta, Washington restableció el cerco naval sobre la República Islámica. En las últimas semanas, la violencia volvió a intensificarse en la región. Soldados estadounidenses murieron en ataques iraníes contra bases en Jordania e Irak, mientras que Arabia Saudita se sumó a una ofensiva conjunta con EEUU contra milicias iraníes en territorio iraquí. El sábado, Trump decidió postergar un ataque contra infraestructuras energéticas iraníes al afirmar que ya se habían acordado los parámetros de un posible entendimiento, que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz. El mandatario estadounidense aseguró además que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, aunque no brindó más detalles. Hasta el momento, Teherán no confirmó ni desmintió esa información.