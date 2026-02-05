Acuerdo con EEUU: el Gobierno prevé recuperar u$s1.013 millones en exportaciones y eliminará aranceles en 221 productos + Seguir en









La cancillería dio algunos detalles de lo acordado con la potencia norteamericana, pese a que la letra chica todavía no se conoce. La carne aparece como uno de los sectores con mayores beneficios potenciales.

El Gobierno prevé aumentar en u$s1.013 millones las exportaciones con el acuerdo con EEUU. Depositphotos

A partir del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con EEUU, el Gobierno prevé "recuperar exportaciones por u$s1.013 millones". Asimismo, eliminará aranceles para 221 productos importados.

Este jueves la cancillería confirmó el acuerdo con el país norteamericano, que se enviará al Congreso de la Nación para su aprobación. "La iniciativa posiciona a Argentina, el primer país de América del Sur en firmar un acuerdo de esta magnitud, entre un grupo selecto de países con acceso preferencial al mercado estadounidense, fortalece su inserción internacional y promueve una asociación más equilibrada con la principal economía y el mayor importador del mundo", destacaron desde el Poder Ejecutivo.

El impacto del acuerdo comercial con EEUU en las exportaciones Si bien todavía no se conoció la letra chica, los comunicados oficiales adelantaron que "Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por u$s1.013 millones".

Además, la cartera que conduce Pablo Quirno remarcó que "el Gobierno de los Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado", lo cual "asegura en el año 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país, lo que permitirá incrementar cerca de u$s800 millones las exportaciones argentinas de este producto".

Reducción de aranceles y expectativa en las industrias del acero y el aluminio Respecto del acero y el aluminio, dos sectores para los cuales se espera más detalles, el Gobierno afirmó que "Estados Unidos ratificó su compromiso de revisar oportunamente los aranceles, establecidos en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de ese país". Esa normativa autoriza al presidente estadounidense a imponer aranceles o cuotas a las importaciones cuando estas se consideran una amenaza para la seguridad nacional. Durante el primer mandato de Donald Trump, se usó este recurso para aplicar recargos al acero y al aluminio, argumentando que la sobreoferta global debilitaba a la industria norteamericana y afectaba la seguridad nacional.

En paralelo, Argentina eliminará gravámenes para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas. "Estos compromisos apuntan a mejorar la competitividad sistémica mediante la reducción o eliminación de aranceles sobre insumos y bienes de capital y la simplificación de procedimientos, lo cual garantizará condiciones de previsibilidad para los sectores involucrados", explicó cancillería. "Este Acuerdo forma parte de la estrategia de inserción internacional de la Argentina, que incluye los acuerdos del MERCOSUR con EFTA y con la Unión Europea, y que busca ampliar y diversificar el comercio, atraer inversiones productivas y consolidar la integración del país en las principales cadenas de valor globales. En conjunto, estos instrumentos fortalecen el perfil exportador argentino, promueven el aumento del intercambio comercial y generan mejores condiciones para la llegada de inversiones de largo plazo", concluyó el comunicado del Gobierno.