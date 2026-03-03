El "Corazón Minero" del mundo se tiñe de Latinoamérica: exitosa apertura en la Bolsa de Toronto Por Sebastián D. Penelli + Seguir en









Con una delegación récord y la promesa de una década dorada para la minería regional, representantes de Chile, Perú y otros países del Cono Sur dieron el tradicional campanazo en la TSX, marcando un hito en la integración financiera minera.

En la Bolsa de Valores de Toronto se celebró la apertura oficial de mercado con un enfoque exclusivo en el potencial minero de América Latina.

Enviado especial a Toronto, Canadá.- El parqué de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) no solo vibró ayer con el sonido de las transacciones, sino también con un marcado acento latinoamericano. En un evento que reunió a líderes gubernamentales, empresarios y expertos del sector, se celebró la apertura oficial de mercado con un enfoque exclusivo en el potencial minero de América Latina.

La jornada subrayó una realidad indiscutible: el futuro de la transición energética global pasa por los Andes. Con Chile y Perú a la cabeza, la región busca consolidar su alianza estratégica con Canadá, el principal centro de financiamiento minero del planeta.

La "Década de la Minería" Uno de los momentos más destacados fue la intervención del representante chileno, quien recordó que el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, tras 28 años de vigencia, ha posicionado a la nación norteamericana como el mayor inversor en el país sudamericano.

"La próxima década es la década de la minería y nuestros países quieren liderar ese proceso. Entre nuestras naciones poseemos más del 40% del cobre mundial", afirmó con contundencia, reforzando que la región no es solo un proveedor, sino un actor clave en los desafíos climáticos del futuro.

Bolsa de Valores de Toronto (TSX) (2) Perú: una delegación histórica Por su parte, la presencia peruana fue masiva y estratégica. Con una delegación que superó las 390 personas, Perú dejó claro que Toronto es "el lugar donde hay que estar". Los representantes destacaron que esta movilización busca atraer mayores inversiones para exploración y explotación, invitando a sus pares latinoamericanos a utilizar esta plataforma para elevar los estándares del sector.

Números que respaldan el optimismo Desde la administración de la propia Bolsa de Toronto, el balance es sumamente positivo. Los datos revelados durante el evento son elocuentes: La capitalización de mercado del sector minero en la TSX y TSX Venture alcanzó recientemente la cifra récord de u$s1,1 billones.

Solo en 2025, se sumaron 40 nuevos emisores provenientes de Argentina, Chile y Brasil.

Se proyecta un crecimiento aún mayor para el cierre de 2026. Innovación financiera: la "Iniciativa Puente Andino" Para cerrar con broche de oro, se anunció el lanzamiento de la Iniciativa Puente Andino (Andean Bridge Initiative). Este proyecto busca conectar de manera directa los mercados de capitales con proyectos que se encuentran en etapas tempranas y requieren financiamiento inicial. "Estamos comprometidos a apoyar a Latinoamérica. Creemos que todos los países necesitan trabajar juntos", señalaron los organizadores antes de proceder a la cuenta regresiva para la apertura del mercado. El evento concluyó con un ambiente de optimismo compartido. Entre apretones de manos y proyecciones de crecimiento, quedó claro que la alianza entre el capital canadiense y los recursos latinoamericanos es, hoy más que nunca, el motor que impulsa la minería global.

