El mercado del GNL sigue bajo presión: suba de precios, problemas logísticos y el impacto en Argentina

Aunque el alto el fuego permitió una leve distensión, la crisis en torno al estrecho de Ormuz dejó secuelas profundas en el mercado del gas natural licuado. Problemas logísticos, daños en infraestructura y desconfianza en los proveedores mantienen la volatilidad y abren interrogantes para Argentina.

La reciente crisis en Medio Oriente dejó en claro que el impacto energético global no se limita al petróleo . El gas natural licuado (GNL) , un insumo clave para la generación eléctrica, la industria y el abastecimiento energético de numerosos países, como la Argentina , también quedó en el centro de la escena, con consecuencias que aún persisten incluso después del anuncio de una tregua entre Estados Unidos, Irán e Israel.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, generó una disrupción sin precedentes en la cadena global de suministro de energía. Por ese paso circula habitualmente cerca del 20% del comercio mundial de hidrocarburos, incluyendo volúmenes clave de GNL provenientes del Golfo Pérsico.

A diferencia del petróleo, donde la oferta puede redirigirse con mayor flexibilidad, el GNL depende de una infraestructura altamente compleja que incluye plantas de licuefacción, buques especializados y terminales de regasificación. Cuando alguno de estos eslabones se interrumpe, el sistema entero se resiente.

Ese fue precisamente el núcleo del problema en esta crisis. Como explicó Menelaos Ydreos, secretario general de la Unión Internacional del Gas (IGU), el shock no respondió a una falta de recursos sino a un colapso en la logística: el gas estaba disponible, pero no podía llegar a destino en condiciones normales.

El acuerdo de alto el fuego anunciado recientemente generó una reacción inmediata en los mercados, con una baja significativa en los precios del GNL y del gas natural en Europa. Sin embargo, esa corrección no implica una normalización del sistema.

GNL

La reapertura parcial del tránsito por el estrecho de Ormuz alivió el cuello de botella más crítico, pero dejó al descubierto una red logística aún dañada y con múltiples restricciones operativas.

El director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, Roberto Carnicer, explicó que el sistema energético global sigue funcionando bajo condiciones de estrés. Según detalló, durante el conflicto el tránsito marítimo se redujo a niveles mínimos históricos, generando una acumulación masiva de buques y cargamentos que todavía no logró resolverse completamente.

En ese contexto, la reactivación del flujo no implica un retorno inmediato a la normalidad. La reprogramación de rutas, la disponibilidad de seguros marítimos, la congestión portuaria y la necesidad de reasignar cargamentos hacen que el proceso de normalización pueda extenderse durante varias semanas. Incluso en un escenario de estabilidad, la recuperación plena del sistema logístico global podría demorar entre seis y ocho semanas.

Esta situación explica por qué, pese a la caída inicial de precios, el mercado sigue mostrando una alta volatilidad y una fuerte sensibilidad a cualquier novedad geopolítica.

Qatar y la crisis de confianza

Uno de los efectos más relevantes del conflicto fue el impacto sobre la reputación de los proveedores del Golfo Pérsico, en particular de Qatar, uno de los principales actores del mercado global de GNL.

Durante décadas, Qatar construyó una imagen de proveedor confiable, con un historial prácticamente impecable en el cumplimiento de contratos de largo plazo. Sin embargo, los recientes ataques y los daños en infraestructura energética pusieron en duda esa percepción. Los misiles iraníes que impactaron en la planta de GNL de Ras Laffan en marzo causaron daños graves y eliminaron el 17% de la capacidad de producción, forzando la suspensión temporal de operaciones, y se estima que no se recuperará en menos de 3 años.

qatar gas

Según explicó Daniel Montamat, exsecretario de Energía, la interrupción del suministro y las dificultades para sostener los flujos exportadores abren interrogantes sobre la capacidad de respuesta del sistema en situaciones de crisis. La incertidumbre no solo se vincula con el presente, sino también con el tiempo que demandará la reparación de las instalaciones dañadas y la eventual normalización de las operaciones.

Este cambio en la percepción es particularmente relevante porque el mercado de GNL se basa en gran medida en contratos de largo plazo, donde la confianza en el proveedor es un factor determinante. La pérdida de credibilidad, aunque sea parcial, puede acelerar procesos de diversificación de la demanda hacia otros países.

Un mercado cada vez más competitivo

La crisis también dejó en evidencia un cambio estructural en el funcionamiento del mercado global del GNL. En lugar de una simple interrupción de oferta, el sistema evolucionó hacia una competencia más intensa por los volúmenes disponibles.

En este nuevo escenario, los países con mayor capacidad financiera y logística tienen ventajas claras para asegurarse el suministro, mientras que las economías más vulnerables quedan expuestas a la volatilidad de precios y a posibles faltantes.

Asia aparece como la región más afectada por esta dinámica. En los últimos años, el GNL se consolidó como una alternativa clave para la transición energética, especialmente en países que buscan reducir su dependencia del carbón. Sin embargo, la reciente escalada de precios y la incertidumbre sobre la disponibilidad del recurso están poniendo en cuestión esa estrategia.

El impacto ya se refleja en decisiones concretas de inversión. Algunos países comenzaron a revisar proyectos vinculados al GNL, considerando alternativas más estables o menos expuestas a la volatilidad internacional.

gas Depositphotos

El impacto en Argentina: costos y oportunidad

Para Argentina, la crisis del GNL presenta un escenario dual, marcado por tensiones en el corto plazo y oportunidades en el mediano y largo plazo.

En lo inmediato, el país enfrenta un aumento significativo en los costos de importación de gas, justo en la antesala del invierno, cuando la demanda energética alcanza sus niveles más altos. Según explicó a este medio el especialista Juan José Carbajales, el precio de los cargamentos de GNL prácticamente se duplicó en el último mes, lo que complica la estrategia de abastecimiento.

La situación se agrava por la necesidad de importar entre 20 y 25 cargamentos para cubrir la demanda interna, en un contexto donde aún no se concretaron compras y donde se discuten cambios en el esquema de comercialización del gas.

Vaca Muerta

Este escenario genera presión sobre las cuentas públicas y plantea desafíos adicionales para la política energética del Gobierno, que busca sostener el equilibrio fiscal en un contexto de alta volatilidad internacional.

Sin embargo, más allá de las dificultades coyunturales, la crisis también abre una ventana de oportunidad para el país.

El desarrollo de Vaca Muerta posiciona a Argentina como uno de los potenciales proveedores de GNL a nivel global. Con recursos abundantes de gas no convencional y proyectos en marcha para la instalación de plantas de licuefacción, el país podría convertirse en un actor relevante en el mercado internacional en los próximos años.

En este sentido, Montamat destacó que el nuevo contexto global, marcado por la necesidad de diversificar fuentes de suministro, favorece la inserción de nuevos jugadores. La Argentina, con proyectos como Argentina LNG y las iniciativas en Río Negro, aparece como una alternativa atractiva para mercados que buscan reducir su exposición a regiones geopolíticamente inestables.

Un sistema más frágil y expuesto

La crisis del GNL dejó una conclusión clara: el sistema energético global es mucho más frágil de lo que se pensaba.

La dependencia de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz y la concentración de la producción en determinadas regiones generan vulnerabilidades que pueden desencadenar crisis de gran magnitud en cuestión de días.

Además, el episodio evidenció que incluso cuando la oferta de recursos es suficiente, los problemas logísticos pueden generar disrupciones severas, afectando precios, disponibilidad y decisiones de inversión.

En este contexto, la energía se consolida cada vez más como un factor geopolítico central, donde las decisiones de los Estados, los conflictos regionales y las tensiones internacionales tienen un impacto directo sobre la economía global.

Perspectivas: volatilidad como nueva norma

De cara al futuro, el mercado del GNL enfrenta un escenario marcado por la incertidumbre. Si bien la tregua en Medio Oriente permitió evitar un colapso mayor, las condiciones estructurales que dieron origen a la crisis siguen presentes.

La posibilidad de nuevas interrupciones, la lentitud en la recuperación de la infraestructura y la persistencia de tensiones geopolíticas hacen prever que la volatilidad continuará siendo una característica dominante del mercado.

Para Argentina, esto implica la necesidad de gestionar con cautela el corto plazo, garantizando el abastecimiento interno, al tiempo que se avanza en el desarrollo de proyectos que permitan aprovechar la oportunidad de insertarse como exportador en un mercado global en transformación.

El desafío no es menor: se trata de convertir una coyuntura adversa en una estrategia de largo plazo que permita al país ganar protagonismo en la nueva geopolítica de la energía.