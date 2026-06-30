El oro se desploma y tiene su mayor caída mensual desde finales de 2008

Acumula una caída del 12,4% en lo que va de mes, en lo que podría ser su cuarta caída mensual consecutiva. La subida de tasas de interés en EE.UU. y un dólar fuerte restan atractivo al metal precioso.

Los precios del oro caen más de un 1% el martes y se encaminan hacia su mayor caída mensual desde octubre de 2008 , en un momento en que la incertidumbre en Medio Oriente dio paso a las expectativas de subidas de las tasas de interés en EE.UU. para frenar la elevada inflación.

El oro al contado bajaba un 1%, hasta los u$s3.975,04 por onza, acumulando una caída del 12,4% en lo que va de mes, en lo que podría ser su cuarta caída mensual consecutiva. Los futuros del oro en EE.UU. con entrega en agosto perdían un 1,2%, hasta situarse en u$s3.988,60.

El oro también se encaminaba hacia su primera caída trimestral desde 2024 y la mayor desde el trimestre de junio de 2013. La guerra en Irán provocó un fuerte repunte en los precios de la energía, avivando los temores de inflación y las apuestas por subidas de tasas de interés.

Edward Meir, analista de Marex, señaló que "tenemos una inflación elevada, expectativas de tasas de interés altas y un dólar fuerte, y eso está contrarrestando todos los demás factores alcistas que suelen asociarse a un repunte del oro".

Cabe precisar que, aunque el oro se considera tradicionalmente una cobertura contra la inflación, pierde su atractivo en un entorno de tasas de interés elevadas.

Los operadores esperan tres subidas de tasas por parte de la Reserva Federal este año y, según la herramienta CME FedWatch, actualmente descuentan una probabilidad de alrededor del 64% de que se produzca una subida en septiembre.

Los inversores esperan ahora los datos de empleo de ADP y el informe de creación de empleo de junio, ambos previstos para esta semana, para evaluar con mayor precisión la postura de la Fed respecto a las subidas de tasas.

A su vez, el dólar se fortalecía y se encaminaba a su segunda subida mensual, lo que encarecía el oro cotizado en dólares para los tenedores de otras divisas.

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Christopher Wong, estratega de metales preciosos de Ocbc, destacó que "los alcistas del oro necesitan que mejore al menos una de estas tres cosas: rendimientos reales más bajos, un dólar más débil o un retroceso más claro en las expectativas de una Fed restrictiva. Sin eso, es probable que los repuntes se desvanezcan y que el oro pase más tiempo consolidándose por debajo de los máximos anteriores".

La plata al contado caía un 1,6%, hasta los u$s57,35 por onza; el platino perdía un 0,5%, hasta los u$s1.566,90, y el paladio subía un 0,5%, hasta los u$s1.219,55. Los tres metales se encaminaban hacia pérdidas trimestrales y mensuales.